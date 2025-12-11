Huszarov és a NABU vezetője, Szemen Krivonosz azt állítják, hogy a hatóságok szándékosan tartották őt fogva, hogy nyomást gyakoroljanak az antikorrupciós intézményre és akadályozzák annak munkáját; mindketten tagadják az orosz együttműködés vádját.

Timur Mindics és Volodimir Zelenszkij. Ukrajna legnagyobb korrupciós ügye új szakaszba lépett (Fotó: Képernyőkép)

A nyáron a biztonsági szolgálat két NABU-nyomozót vett őrizetbe, ami a független antikorrupciós intézmények elleni, kormányzati támogatású támadásként értékelődött. A lépés társadalmi ellenállásba ütközött, és öt hónap után mindkét nyomozó elhagyhatta a fogdát.

A másik érintett, Mahamedraszulov egy, az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalatot érintő, Ukrajna egyik legnagyobb korrupciós ügyének felderítésén dolgozott. Őt a múlt héten engedték szabadon.

Az Enerhoatom-ügy nagy politikai botránnyá vált. A feltételezett fő szervező Timur Mindics, Zelenszkij elnök bizalmasa és a Kvartal 95 produkció társtulajdonosa, ám a vádemelés előtt elhagyta az országot. Más magas rangú érintettek között említik Olekszij Csernisev volt miniszterelnök-helyettest, Herman Haluscsenko igazságügyi minisztert, korábbi energetikai minisztert, valamint Rusztem Umerov volt védelmi minisztert, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkárát – írja a The Kyiv Independent.

Mahamedraszulov szabadon engedése néhány nappal azután történt, hogy menesztették Andrij Jermakot, az elnöki hivatal vezetőjét, miután a NABU házkutatást tartott az irodájában.

Jermak kiterjedt befolyását és központosító szerepét korábban több ukrán és külföldi tisztviselő is bírálta; források szerint ő kezdeményezte a júliusi támadást az antikorrupciós struktúrák ellen. A NABU egyelőre nem közölte, hogy Jermak érintett-e az Enerhoatom-ügyben.

Anasztaszija Radina, a parlament antikorrupciós bizottságának vezetője szerint Mahamedraszulov esete „jelzésértékű” Ukrajna jogérvényesítési rendszerének állapotáról, amely szerinte „súlyosan hibás” és sürgős jogalkotási beavatkozást igényel.

A legfőbb ügyész, Ruszlan Kravcsenko visszautasította a kritikákat, az ügy körüli reakciókat „érzelminek” és „manipulatívnak” nevezve. Állítása szerint a nyomozók „elegendő bizonyítékot” mutattak be, és a nyomozók azért kerülhettek szabadlábra, mert csökkent annak veszélye, hogy akadályoznák a vizsgálatot. Hozzátette: a döntés a büntetőeljárás szabályai szerint született, és a kényszerintézkedések enyhítése nem jelenti a gyanúsítottak felmentését. A vizsgálat folytatódik.