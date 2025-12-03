Utcára vonulnak a német fiatalok a kötelező katonai szolgálat ellen - videó

Berlinben pénteken diákok tömege vonul az utcára iskolai sztrájk keretében, a GEW tanárszakszervezet támogatásával, tiltakozásul a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetése ellen. A résztvevők szerint a javasolt intézkedés súlyosan korlátozza az egyéni szabadságot, és a fiatalokat a társadalom háborús előkészületeinek eszközeivé tenné. A menet a Kreuzbergi Oranienplatzról indul, és a Neuköllni városházáig tart, a rendőrség körülbelül 3000 résztvevőre számít – számolt be róla a Zeit.

Utcára vonulnak a német fiatalok a kötelező katonai szolgálat ellen Fotó: AFP

Potsdamban és Cottbusban is utcára vonulnak a fiatalok a kötelező katonai szolgálat bevezetése ellen, bár a résztvevők számát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az Instagramon közzétett üzeneteikben határozottan kijelentik:

Nem akarunk ágyútöltelékként szolgálni, és nem fogjuk tétlenül nézni, ahogy véletlenszerűen osztanak be minket ölni és meghalni a katonai szolgálat során.

A tiltakozást békeszervezetek, a GEW tanárszakszervezet és a BSW is támogatja. A szervezők szerint eddig mintegy 90 sztrájkbizottság alakult a főbb német városokban, így Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban. A kormánykoalíció november közepén elfogadott tervezete szerint a hadsereg harcképességét strukturális reformokkal kívánják növelni.

A Bundestag várhatóan december 5-én szavaz a javaslatról, amely a tervek szerint 2026-ban lépne életbe.

A törvény értelmében a 2008-ban vagy később született fiatalok kérdőívet kapnak, amely felméri katonai szolgálatra való hajlandóságukat: a férfiaknak kötelező, a nőknek önkéntes kitöltésre. Az orvosi vizsgálat minden fiatal férfi számára kötelező lesz, ugyanakkor a lelkiismereti okból történő szolgálatmegtagadás továbbra is lehetséges.

Am Freitag, den 5. Dezember 2025, stimmt der Bundestag voraussichtlich über ein neues Wehrdienstgesetz ab.

Gleichzeitig findet bundesweit ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht statt.

Der Schüler unten links zeigt, was ich denke: Es ist höchste Zeit, NEIN zu sagen. pic.twitter.com/1zTdtxe0om — Ernst Wolff (@wolff_ernst) December 2, 2025

A tervezett törvény értelmében 2027 júliusától a teljes évfolyamokat is besoroznák, a fiatal férfiaknak hat hónapos alap katonai szolgálatot írva elő, önkéntes hosszabbítási lehetőséggel.

Ha azonban nem sikerül elegendő önkéntest toborozni, a Bundestag a „szükségleteken alapuló” sorsolás bevezetéséről dönthet, ami a kötelező katonai szolgálat gyakorlatba ültetését jelentené – mindezt az orosz-ukrán háború miatti megváltozott biztonsági helyzettel indokolják. Az RBB 24 ugyanakkor figyelmeztet: a diákok számára az iskolai sztrájkok nem kockázatmentesek.

A potsdami oktatási minisztérium szerint az órák alatti demonstrációk igazolatlan hiányzásnak számítanak.

A fiatalok azonban határozottan tiltakoznak. Rámutatnak: a tervezet nem a saját biztonságukat szolgálja, hanem a katonai és gazdasági érdekeket erősíti. Ezért a szavazás előtt mindkét napon hangot adnak ellenállásuknak, jelezve, hogy nem hajlandók ágyútölteléknek lenni a kötelező szolgálatban.