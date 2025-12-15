A Kreml bírálja a NATO-főtitkárt: „felelőtlen háborús beszéd”

Élesen reagált a Kreml Mark Rutte NATO-főtitkár berlini beszédére, amelyben a politikus azt mondta, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy, a világháborúkhoz mérhető konfliktusra, és kijelentette: Oroszország lehet a NATO következő célpontja.

Mark Rutte NATO-főtitkár Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A Reuters tudósítása szerint Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője vasárnap azt mondta: Rutte kijelentései felelőtlenek, és azt mutatják, hogy a NATO vezetője nem érti, milyen pusztítást okozott a második világháború.

Úgy tűnik, ez a kijelentés egy olyan generáció képviselőjétől származik, amely elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború”

– fogalmazott Peszkov az orosz állami televíziónak. Hozzátette: Rutte akkor, amikor ilyen nyilatkozatokat tesz, nincs tisztában azzal, miről beszél.

Moszkva ismételten visszautasította a NATO és több európai vezető azon állításait, miszerint Oroszország egy NATO-tagállam elleni támadásra készülne. A Kreml ezeket a vádakat korábban „ostobaságnak” és „oroszellenes hisztériakeltésnek” nevezte.

A háborús retorika hátterében az Ukrajnában zajló konfliktus áll: Oroszország 2022 februárjában indított hadműveletet Ukrajna ellen, ami a hidegháború óta a legsúlyosabb konfrontációt idézte elő Moszkva és a Nyugat között.

Miközben európai és ukrán vezetők szerint egy orosz győzelem Ukrajnában NATO elleni támadáshoz vezethet, Moszkva ezt határozottan tagadja. Az orosz vezetés hangsúlyozza: nem kíván háborút indítani a NATO ellen, ugyanakkor fenyegetésként tekint a szövetség keleti bővítésére.

A Reuters felidézi: Vlagyimir Putyin orosz elnök a hónap elején kijelentette, hogy Oroszország nem akar háborút Európával, de ha Európa kezdeményezne fegyveres konfliktust, Moszkva készen állna, és egy ilyen háború nagyon gyorsan véget érne.

