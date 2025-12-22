Lángokban egy orosz kikötő, az ukránok drónokkal támadtak

Hírlevél
Ukrajna

Az ukrán haderő a beszámolók szerint sikeres támadást hajtott végre az éjszaka. A drónokkal indított műveletben egy orosz kikötő sérült meg, amely a hírek szerint jelenleg is ég.
Az ukrán haderő sikeres támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. A célpont egy orosz kikötő volt, ahol találatot szenvedett egy olajszállításra használt terminál is. A kikötő jelenleg is ég – írja a ZN

Az orosz kikötőt több ukrán drón is eltalálta
Az orosz kikötőt több ukrán drón is eltalálta 
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

Az oroszországi Krasznodar területén található Taman-félszigeten találat ért egy kikötő terminált. Az ukrán beszámolók szerint a csapás során drónokat vetettek be, a Tamannyeftgaz olajkomplexum közelébe található kikötő a hírek szerint pedig jelenleg is lángol. 

A hajók legénységét és a kikötő munkásait még időben kimenekítették, így emberi életet nem követelt a támadás. 

A beszámolók szerint a támadásban nem csak a kikötő, de az ott található olajvezeték is megsérült, aminek következtében a becslések szerint jelenleg is 1000-1500 négyzetméteres terület lángol. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint több drónt is hatástalanítottak a Fekete-tenger térségében, azonban a támadás tényét nem erősítették meg, ahogy az ukránok sem. 

 

