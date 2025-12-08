Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Török Áramlat

Lantos Csaba: A Török Áramlat nélkül veszélybe kerülne az ország ellátása - videó

10 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte, aki Isztambulban van a magyar delegációval.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Török ÁramlatvezetékszankciókLantos CsabaMagyarország

Mint ismert, a magyar delegáció ma Törökországban tárgyal. Ennek alkalmából Bohár Dániel Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte a Török Áramlatról.

Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte
Bohár Dániel legújabb Facebook-videójában Lantos Csaba energiaügyi minisztert kérdezte Fotó: MTI

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a videóban elmondta, hogy a Török Áramlat egy olyan vezeték, amely Oroszországból indul, átmegy a Fekete-tenger fenekén, és újra a szárazföldre érkezik, majd innen továbbhalad Bulgária, Szerbia érintésével Magyarországra. 

Kiemelte, hogy ez ma Magyarország fő ellátó vezetékét jelenti, és ezen keresztül kapjuk a viszonylag jól ismert évi 4,5 milliárd köbméter gázt, valamint további mennyiséget, amikor az árak megfelelőek. 

Hozzátette, hogy ezen keresztül az ország ellátása biztosítható, ugyanakkor az Európai Unió „Repower EU” kezdeményezése szerint az orosz gáz importját 2027. októberétől teljesen ki kellene vezetni, amit Magyarország ellenez.

Lantos Csaba szerint fontos, hogy az ország ellátása a tiltás életbe lépése után se kerüljön veszélybe. 

Jelezte, hogy Magyarország a tiltakozását bírósági úton érvényesíti, valamint eljárást indít az Európai Unió ellen, mivel véleménye szerint a döntés törvénytelen, és valójában szankciót fogadtak el kereskedelempolitikai álcával. Hangsúlyozta, hogy 

ha valódi szankcióról lenne szó, minden tagállam, így Magyarország is vétózhatna, 

és példaként említette, hogy Szlovákia is bizonyosan vétózna. Összefoglalva, Lantos Csaba elmondta, hogy az ország ellátásának biztosítása érdekében tárgyalásokat folytatnak, amelyek révén kialakítható az a kapacitás és felület, amely garantálja Magyarország ellátását a jövőben is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!