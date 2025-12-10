Lavrov azt mondta, hogy Trump elnök hivatalba lépése után gyorsan felismerte azokat az okokat, amelyek Oroszország szerint elkerülhetetlenné tették a háború kitörését Ukrajnában. Tájékoztatása szerint Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott olyan javaslatokat hozott Moszkvába, amelyek az ukrajnai nemzeti kisebbségek és a vallási közösségek jogainak biztosítására vonatkoznak.

Lavrov szerint Brüsszel akadályozza a béketárgyalásokat (Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY)

A külügyminiszter szerint az Európai Unió abban a hitben cselekszik, hogy katonailag legyőzhető Oroszország. Lavrov úgy fogalmazott, hogy az EU politikai tőkét fektet a háború folytatásába, miközben az ukrán társadalmat súlyosan terhelik a veszteségek. Hozzátette: Oroszország nem kíván konfliktust Európával, de válaszolni fog minden ellenséges lépésre, például európai katonai egységek Ukrajnába küldésére vagy orosz állami vagyonok felhasználására.

Lavrov szerint Brüsszel akadályozza a béketárgyalásokat, és erről Trump is beszélt korábban. Állítása szerint Európa arra ösztönzi az ukrán vezetést, hogy folytassa a harcokat, miközben anyagi érdeke fűződik az orosz eszközök kisajátításához – számolt be a RIA Novosztyi.

Трамп дал Украине "дни" для ответа на мирный план, Зеленский прокомментировал это https://t.co/R4jO19fqSw pic.twitter.com/xh2IkOGbx7 — KasparovRu (@KasparovRu) December 10, 2025

A külügyminiszter emlékeztetett arra is, hogy a múlt héten Vlagyimir Putyin a Kremlben fogadta Steven Witkoffot és Jared Kushnert. A találkozón körülbelül öt órán keresztül vitatták az amerikai békejavaslat részleteit.

Putyin közlése szerint az eredeti 27 pontot Washington négy külön csomagra bontotta, és azokat külön egyeztetésre javasolja. Oroszország több kérdésben nem értett egyet.

Közben Volodimir Zelenszkij Nagy-Britanniában tárgyalt Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Emmanuel Macron francia elnökkel és Friedrich Merz német kancellárral az amerikai javaslatról. Az ukrán beszámolók szerint továbbra sem hajlandó területi engedményekre. Zelenszkij ugyanakkor bejelentette, hogy szerdán „módosításokkal” kívánja kiegészíteni az amerikai békekezdeményezést.