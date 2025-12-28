Az orosz külügyminiszter egyértelmű figyelmeztetést küldött a háborúpárti európai vezetőknek. Szergej Lavrov szerint az Ukrajnába telepített európai egységek legitim célpontok lesznek az orosz haderő számára – írja a TASZSZ.

Lavrov szerint az európai vezetőket elvakították ambícióik

Fotó: HANDOUT / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

„Az úgynevezett Európai Koalíció katonai kontingensei, ha Ukrajnába vezénylik őket, legitim célpontokká válnának az orosz erők számára” – mondta Szergej Lavrov külügyminiszter a TASZSZ-nak adott, a 2025-ös eredményekről szóló interjúban.

Ezeket az európai tisztviselőket ambícióik szó szerint elvakították. Nemcsak az ukránokkal nem törődnek, de a saját népükkel sem. Csak így magyarázható az a tény, hogy Európában még mindig arról beszélnek, hogy katonai erőket küldenek Ukrajnába az úgynevezett hajlandóak koalíciójának részeként. Sokszor elmondtuk már, hogy ebben az esetben a fegyveres erőink legitim célpontnak tekintenék őket

– nyilatkozta az orosz külügyminiszter.

Lavrov szavai tulajdonképpen csak ismétlései annak az álláspontnak, amelyet Moszkva már a konfliktus kezdete óta hangoztat. Vlagyimir Putyin orosz elnök is többször beszélt már róla, hogy Oroszország semmilyen beavatkozást nem fog tűrni a konfliktusba.

Az európai vezetők nem törődnek Lavrov figyelmeztetésével

Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője kijelentette, hogy Németországnak részt kell vállalnia az európai békefenntartási törekvésekben Ukrajnában, katonákkal, akik az európai zászló alatt harcolnának az ukránok oldalán.

„Azt szeretném, ha a katonáink az európai zászlóval az egyenruhájukon együttműködve biztosítanák a békét ukrán barátainkkal” – nyilatkozta a Funke-Zeitungen ünnepi kiadásainak. Weber szerint, ha európai csapatokról beszélünk, „Németországnak nem szabad kimaradnia”.

Láthatólag tehát sem Putyin, sem pedig az orosz külügyminiszter szavai nem hatották meg a brüsszeli vezetést, aki továbbra is a háború folytatásán és annak kiszélesítésén munkálkodik.