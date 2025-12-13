Lengyelország „bomba bankot” akar létrehozni az EU-ban

Lengyelország védelmi minisztere szerint a kontinensnek gyorsan növelnie kell katonai kapacitásait, és ehhez egy közös, hitelalapú finanszírozási megoldásra lenne szükség, amely bevonná a magántőkét is. Varsó a saját jelentős haderő- és határvédelmi beruházásaival együtt az európai biztonság megerősítését célozza.

Lengyelország védelmi minisztere szerint a kontinensnek gyorsan növelnie kell katonai kapacitásait Fotó: AFP

Lengyelország új „bomba bankot” akar

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz szerint Európának sürgősen meg kell erősítenie katonai képességeit, és létre kell hozni egy úgynevezett európai „újrafegyverkezési bankot”, amely finanszírozná a kontinens haderejének gyors modernizálását és a fegyveripar bővítését – erről ír a The Times.

A miniszter rámutatott: a jelenlegi, 150 milliárd eurós európai biztonsági alapnál jóval nagyobb léptékű intézkedésekre van szükség.

Sok európai ország küzd azzal, hogy fedezze a NATO katonai képességeinek célkitűzéseit, valamint az Oroszország elleni erősebb elrettentő rendszer kiépítését. A szakértői becslések szerint ezek a költségek évente akár 250 milliárd eurót is elérhetnek.

Bár az EU 2022-ben létrehozta a Biztonsági Akció Európáért (Safe) kezdeményezést, Kosiniak-Kamysz szerint ez nem elég, és egy közös európai „bomba bank” létrehozására van szükség.

Az elképzelés szerint a kormányok viszonylag kis összegeket fizetnének be, amelyeket a magánszektorból felvett hitelekkel egészítenének ki.

Így a védelmi ipar gyártói gyorsan bővíthetnék kapacitásaikat anélkül, hogy éveken át tartó hagyományos beszerzési folyamatokra kellene várniuk. Lengyelország az első jelentős ország, amely támogatja a koncepciót, bár saját, költségvetésen kívüli fegyveres erők támogatási modelljét (FWSZ) részesíti előnyben, amely évente mintegy 15 milliárd fontnyi katonai beruházást biztosít. Kosiniak-Kamysz a The Timesnak adott interjúban hangsúlyozta: Európának hasonló, de sokkal nagyobb intézményre van szüksége a sürgősen szükséges összegek mozgósításához.

Ha valóban el akarjuk érni a szövetség 5 százalékos célját, és nem akarjuk ezt 2032-ig elhalasztani, hanem még ebben az évtizedben megvalósítani, akkor egyes országoknak támogatásra van szükségük a hitelek és kötelezettségek felvállalásához

– mondta. A miniszter szerint az EU-nak újra kell határoznia stratégiai prioritásait, és a védelemnek kell az elsődleges szempontnak lennie.

Minden más nagyon fontos, de semmi sem fog megvalósulni – új utak, bölcsődék vagy óvodák –, ha Európa nem rendelkezik az elrettentéshez szükséges erővel

– tette hozzá.