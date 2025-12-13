Lengyelország „bomba bankot” akar létrehozni az EU-ban

Lengyelország védelmi minisztere szerint a kontinensnek gyorsan növelnie kell katonai kapacitásait, és ehhez egy közös, hitelalapú finanszírozási megoldásra lenne szükség, amely bevonná a magántőkét is. Varsó a saját jelentős haderő- és határvédelmi beruházásaival együtt az európai biztonság megerősítését célozza.
Lengyelország új „bomba bankot” akar
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz szerint Európának sürgősen meg kell erősítenie katonai képességeit, és létre kell hozni egy úgynevezett európai „újrafegyverkezési bankot”, amely finanszírozná a kontinens haderejének gyors modernizálását és a fegyveripar bővítését – erről ír a The Times.
A miniszter rámutatott: a jelenlegi, 150 milliárd eurós európai biztonsági alapnál jóval nagyobb léptékű intézkedésekre van szükség.
Sok európai ország küzd azzal, hogy fedezze a NATO katonai képességeinek célkitűzéseit, valamint az Oroszország elleni erősebb elrettentő rendszer kiépítését. A szakértői becslések szerint ezek a költségek évente akár 250 milliárd eurót is elérhetnek.
Bár az EU 2022-ben létrehozta a Biztonsági Akció Európáért (Safe) kezdeményezést, Kosiniak-Kamysz szerint ez nem elég, és egy közös európai „bomba bank” létrehozására van szükség.
Az elképzelés szerint a kormányok viszonylag kis összegeket fizetnének be, amelyeket a magánszektorból felvett hitelekkel egészítenének ki.
Így a védelmi ipar gyártói gyorsan bővíthetnék kapacitásaikat anélkül, hogy éveken át tartó hagyományos beszerzési folyamatokra kellene várniuk. Lengyelország az első jelentős ország, amely támogatja a koncepciót, bár saját, költségvetésen kívüli fegyveres erők támogatási modelljét (FWSZ) részesíti előnyben, amely évente mintegy 15 milliárd fontnyi katonai beruházást biztosít. Kosiniak-Kamysz a The Timesnak adott interjúban hangsúlyozta: Európának hasonló, de sokkal nagyobb intézményre van szüksége a sürgősen szükséges összegek mozgósításához.
Ha valóban el akarjuk érni a szövetség 5 százalékos célját, és nem akarjuk ezt 2032-ig elhalasztani, hanem még ebben az évtizedben megvalósítani, akkor egyes országoknak támogatásra van szükségük a hitelek és kötelezettségek felvállalásához
– mondta. A miniszter szerint az EU-nak újra kell határoznia stratégiai prioritásait, és a védelemnek kell az elsődleges szempontnak lennie.
Minden más nagyon fontos, de semmi sem fog megvalósulni – új utak, bölcsődék vagy óvodák –, ha Európa nem rendelkezik az elrettentéshez szükséges erővel
– tette hozzá.
Kosiniak-Kamysz kijelentései akkor hangzottak el, amikor Németország elutasította a multilaterális védelmi bank létrehozásának ötletét. Berlin szerint jelenleg is kedvező feltételekkel vehet fel hitelt, és nem lát előnyt abban, hogy egy európai szintű intézmény finanszírozásában részt vegyen. Lengyelország azonban azzal érvel, hogy az amerikai katonai jelenlét fenntartása csak akkor biztosítható, ha Európa felgyorsítja a fegyverkezést. „Ahhoz, hogy jó partner legyünk az Egyesült Államok számára, erőseknek kell lennünk” – mondta Kosiniak-Kamysz.
Szeretnénk megtartani az amerikai csapatokat, ezért erősebbnek kell lennünk, hogy az amerikaiaknak érdemes legyen itt maradniuk.
A miniszter kevésbé aggódik az amerikai kritikák miatt, amelyek bírálják az európai szövetségeseket. Ugyanakkor figyelmeztetett: minden törekvés, amely Moszkvával való üzleti kapcsolatok építésére irányul, kudarcra van ítélve.
Lengyelország jelenleg Európa legnagyobb hagyományos hadseregével rendelkezik a NATO-ban az Egyesült Államok és Törökország után, 218 ezer fővel.
Ebből 158 ezer hivatásos katona, 40 ezer önkéntes a területi védelmi erőkben, valamint különböző más ágazatokban szolgál. Az ország 2,4 milliárd eurós fizikai és elektronikus védelmi vonalat épít a Keleti Pajzs részeként az orosz és belarusz határon, beleértve drónellenes rendszereket is.