Lőni se tudnak, nemhogy kormányozni: hatalmas bakit csináltak az ukránok

Újabb ukrán drónincidens borzolja a kedélyeket a Fekete-tengeren. A török tengerészeti hatóság közlése szerint támadás érte a növényi olajat szállító MIDVOLGA–2 orosz tartályhajót – írja a Ria Novosztyi.

Egymást érik az ukrán dróntámadások a nemzetközi hajózás útvonalain, csakhogy ezúttal rossz tartályhajót lőttek ki

A tájékoztatás szerint a tanker Oroszországból Georgiába tartott, amikor mintegy 80 tengeri mérföldre a török partoktól támadást jelentett. Segélykérés egyelőre nem érkezett, a fedélzeten lévő 13 fős legénység jól van, a hajó pedig saját erőből tart Színop kikötője felé.

The Russian tanker MIDVOLGA-2 reported an attack about 80 miles off Türkiye’s coast in the country’s Black Sea EEZ, marking the third such incident in the area. pic.twitter.com/o11aGAbMVE — Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a térségben. Múlt pénteken Törökország közelében kigyulladt a Kairos nevű, gambiai zászló alatt közlekedő tanker, amely Novorosszijszkba tartott. Írtunk róla, hogy egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren.

A 25 fős legénységet evakuálták, de a tüzet csak közel két nap után sikerült eloltani.

Ugyanezen a napon támadás érte a Virat nevű tankert is a török partok közelében. A húszfős legénység nem hagyta el a hajót, szombaton pedig újabb csapás érte őket. A Guardian ukrán titkosszolgálati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Kijev megerősítette: köze volt a török partoknál végrehajtott tengeri drónos támadásokhoz. A hírre Moszkva élesen reagált. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a kijevi vezetés ugyanazokat az erőket vetette be, amelyek korábban a rendezési folyamatot akadályozták, és most ismét az eszkalációt keresik. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig egyenesen Törökország szuverenitásának megsértéséről beszélt az ukrán akciók kapcsán.