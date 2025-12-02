Hírlevél

Lőni se tudnak, nemhogy kormányozni: hatalmas bakit csináltak az ukránok

27 perce
Újabb orosz tartályhajót ért támadás a Fekete-tengeren, csakhogy ezúttal egy növényi olajat szállító hajó vált célponttá. A legénység sértetlen, a hajó saját erőből tart egy törökországi kikötő felé. Az elmúlt napokban több tartályhajó is célponttá vált a térségben, miközben ukrán források egy brit lapnak elismerték a dróntámadásokban való részvételt.
tankerorosz-ukrán háborúOroszországFekete-tengerdróntámadásGeorgia

Újabb ukrán drónincidens borzolja a kedélyeket a Fekete-tengeren. A török tengerészeti hatóság közlése szerint támadás érte a növényi olajat szállító MIDVOLGA–2 orosz tartályhajót – írja a Ria Novosztyi.

Egymást érik az ukrán dróntámadások a nemzetközi hajózás útvonalain, csakhogy ezúttal rossz tartályhajót lőttek ki
Fotó: YURIY DYACHYSHYN / AFP

A tájékoztatás szerint a tanker Oroszországból Georgiába tartott, amikor mintegy 80 tengeri mérföldre a török partoktól támadást jelentett. Segélykérés egyelőre nem érkezett, a fedélzeten lévő 13 fős legénység jól van, a hajó pedig saját erőből tart Színop kikötője felé.

Az elmúlt napokban több hasonló eset is történt a térségben. Múlt pénteken Törökország közelében kigyulladt a Kairos nevű, gambiai zászló alatt közlekedő tanker, amely Novorosszijszkba tartott. Írtunk róla, hogy egy órán belül két tartályhajón is tűz ütött ki a Fekete-tengeren.

A 25 fős legénységet evakuálták, de a tüzet csak közel két nap után sikerült eloltani. 

Ugyanezen a napon támadás érte a Virat nevű tankert is a török partok közelében. A húszfős legénység nem hagyta el a hajót, szombaton pedig újabb csapás érte őket. A Guardian ukrán titkosszolgálati forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Kijev megerősítette: köze volt a török partoknál végrehajtott tengeri drónos támadásokhoz. A hírre Moszkva élesen reagált. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szerint a kijevi vezetés ugyanazokat az erőket vetette be, amelyek korábban a rendezési folyamatot akadályozták, és most ismét az eszkalációt keresik. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pedig egyenesen Törökország szuverenitásának megsértéséről beszélt az ukrán akciók kapcsán.

A Fekete-tenger térsége az utóbbi napokban valóságos feszültségközponttá vált, miután egymást érik a támadások a nemzetközi hajózás útvonalain.

 

 

