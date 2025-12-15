Izrael-ellenes csoport tervezett robbantásokat Los Angelesben

Megdöbbentő részletek láttak napvilágot arról a terrorista összeesküvésről, amelyet a hétvégén sikerült lelepleznie az amerikai hatóságoknak. Az FBI tájékoztatása szerint Los Angeles térségében, Lucerne Valley-ben végrehajtott rajtaütés során négy gyanúsítottat vettek őrizetbe, akik éppen robbanószerkezetek tesztelésére készültek – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.

Terrortámadást akadályozott meg az FBI Los Angeles-ben (Fotó: Getty Images via AFP)

A hatóságok szerint a csoport célja az volt, hogy improvizált robbanóeszközökkel (IED) hajtsanak végre összehangolt robbantásokat Los Angeles forgalmas csomópontjain az újévi ünnepségek idején, amikor a város utcái zsúfolásig telnek ünneplőkkel.

A letartóztatottak a „Turtle Island Liberation Front” (Teknős-sziget Felszabadítási Front) elnevezésű szélsőséges szervezet radikális szárnyához tartozónak vallották magukat. Ez a csoportosulás egy sajátos, a szélsőbaloldali ideológiákat a radikális Izrael-ellenes narratívával ötvöző nézetrendszert vall.

BREAKING: The FBI announces they foiled a credible terror plot planned for New Year's Eve — arresting 4 alleged members of a radical pro-Palestinian extremist group. | @AmericaNewsroom pic.twitter.com/PPGrXGK4T1 — Fox News (@FoxNews) December 15, 2025

Nevükben a „Teknős-sziget” Észak-Amerika őslakos elnevezésére utal, amelyet ők az „illegális amerikai birodalom” igája alatt lévő területnek tekintenek. A szervezet Instagram-oldalán közzétett kiáltványaikban nyíltan hirdetik az amerikai államrend megdöntését, Palesztina, Hawaii és Puerto Rico „felszabadítását” követelve.

A világ felszabadítása az amerikai imperializmus alól az egyetlen út a biztonságos és békés jövő felé

– hirdetik paradox módon, miközben erőszakos cselekményekre készülnek.

Az FBI fellépése nem korlátozódott Kaliforniára. Hétfőn bejelentették egy ötödik gyanúsított letartóztatását is New Orleansban, aki szintén a TILF hálózatához köthető, és a gyanú szerint egy, a Los Angeles-itől független, különálló támadást tervezett.

A hír csupán egy nappal azután látott napvilágot, hogy Ausztráliában, Sydney Bondi Beach tengerpartján két fegyveres antiszemita terrortámadást hajtott végre a hanuka megünneplésére összegyűlt emberek között, tizenegy ártatlan ünneplő halálát okozva.