Izrael-ellenes csoport tervezett robbantásokat Los Angelesben

Megdöbbentő részletek láttak napvilágot arról a terrorista összeesküvésről, amelyet a hétvégén sikerült lelepleznie az amerikai hatóságoknak. Az FBI tájékoztatása szerint Los Angeles térségében, Lucerne Valley-ben végrehajtott rajtaütés során négy gyanúsítottat vettek őrizetbe, akik éppen robbanószerkezetek tesztelésére készültek – írja a Fox News amerikai televíziós hálózat.
A hatóságok szerint a csoport célja az volt, hogy improvizált robbanóeszközökkel (IED) hajtsanak végre összehangolt robbantásokat Los Angeles forgalmas csomópontjain az újévi ünnepségek idején, amikor a város utcái zsúfolásig telnek ünneplőkkel.
A letartóztatottak a „Turtle Island Liberation Front” (Teknős-sziget Felszabadítási Front) elnevezésű szélsőséges szervezet radikális szárnyához tartozónak vallották magukat. Ez a csoportosulás egy sajátos, a szélsőbaloldali ideológiákat a radikális Izrael-ellenes narratívával ötvöző nézetrendszert vall.
Nevükben a „Teknős-sziget” Észak-Amerika őslakos elnevezésére utal, amelyet ők az „illegális amerikai birodalom” igája alatt lévő területnek tekintenek. A szervezet Instagram-oldalán közzétett kiáltványaikban nyíltan hirdetik az amerikai államrend megdöntését, Palesztina, Hawaii és Puerto Rico „felszabadítását” követelve.
A világ felszabadítása az amerikai imperializmus alól az egyetlen út a biztonságos és békés jövő felé
– hirdetik paradox módon, miközben erőszakos cselekményekre készülnek.
Az FBI fellépése nem korlátozódott Kaliforniára. Hétfőn bejelentették egy ötödik gyanúsított letartóztatását is New Orleansban, aki szintén a TILF hálózatához köthető, és a gyanú szerint egy, a Los Angeles-itől független, különálló támadást tervezett.
A hír csupán egy nappal azután látott napvilágot, hogy Ausztráliában, Sydney Bondi Beach tengerpartján két fegyveres antiszemita terrortámadást hajtott végre a hanuka megünneplésére összegyűlt emberek között, tizenegy ártatlan ünneplő halálát okozva.