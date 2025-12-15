Újabb részletek derültek ki az ausztrál terrortámadás egyik magyar áldozatáról

A lövöldözés után korábban még arról szóltak a jelentések, hogy mintegy 40 embert szállítottak kórházba az incidens után, azóta azonban pontosították az adatokat. Az egészségügyi tájékoztatás szerint több sérült állapota továbbra is életveszélyes, mások „kritikus, de stabil”, illetve stabil állapotban vannak, írja a BBC. A Times of Israel arról írt, hogy az áldozatok között egy magyar származású nő is van. Ahogy azt az Origo is megírta, a 82 éves Pogány Marika halálhíréről a Komáromi Zsidó Hitközség is beszámolt.

Gyászolók ölelik egymást a Bondi Pavilonnál a 2025. december 15-i sydney-i lövöldözést követően (Fotó: AFP/Saeed Khan)

A Kidma Facebook-oldalán azt írták: „Az asszony aktív életet élt, 2019-ben elnyerte az ausztráliai Zsidó Közösségi Felhívás Mensch díját, amiért 23 éven át önkéntesként segítette a zsidó idősek programját, a Centre of Activityn keresztül. Több mint 12 000 kóser ételt szállított ki kerekeken. A szlovákiai Komáromi Zsidó Hitközség megemlékezéséből kiderül, hogy Marika hű maradt magyar zsidó gyökereihez. Rendszeresen elkísérte barátnőjét a komáromi mártír megemlékezésekre, hogy a Holokausztban elpusztított szeretteire közösen emlékezzenek.”

Az Új-Dél-Wales-i egészségügyi szolgálat szóvivője részvétét fejezte ki az áldozatok családtagjainak és hozzátartozóinak. Mint fogalmazott, a hatóságok együttéreznek mindazokkal, akik elveszítették szeretteiket, vagy megsérültek a támadás során.

A lövöldözés egy hanukai rendezvény résztvevőit célozta, a támadásnak több zsidó áldozata is van. A sérültek között egy tízéves kislány, egy brit születésű rabbi, egy nyugalmazott rendőr, valamint egy holokauszttúlélő is található.

A miniszterelnök szigorúbb törvényeket szeretne

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bejelentette: a történtek után szigorúbb fegyvertartási szabályozásért fog fellépni.

Kiderült, hogy az idősebb támadó érvényes fegyvertartási engedéllyel rendelkezett, amelyet hobbi vadászatra kapott.

A hatóságok vizsgálják az indítékokat és az események pontos körülményeit, miközben az országot megrázta a brutális támadás híre.