Korrupcióval vádolják Macron emberét

A francia rendőrség házkutatást tartott Emmanuel Macron kulturális miniszterének otthonában, miután a hatóságok szerint felmerült a gyanú, hogy korábbi, európai parlamenti képviselői tevékenysége idején jelentős összegeket vett fel jogellenesen. Az ügy nemcsak pénzügyi, hanem politikai szempontból is érzékeny időszakban került újra reflektorfénybe – közölte írásában a Brussels Signal.

Rachia Dati kulturális miniszteri posztot tölt be Emmanuel Macron kormányában Fotó: AFP

A nyomozók átkutatták Dati párizsi lakását, a Kulturális Minisztérium irodáit, valamint a főváros 7. kerületének városházi hivatalát is, ahol a miniszter polgármesteri tisztséget tölt be.

Az intézkedések egy október 14-én indított nyomozás részét képezik, amelyet a Nemzeti Pénzügyi Ügyészség (PNF) felügyel. A vizsgálat több súlyos bűncselekmény gyanújára terjed ki: aktív és passzív korrupcióra, befolyással való visszaélésre, közpénzek sikkasztására, valamint ezek eltitkolására.

A nyomozók azt próbálják kideríteni, hogy Dati 2010 és 2011 között, európai parlamenti képviselőként közel 300 ezer euró díjazást kapott-e a GDF Suez energiakonszerntől anélkül, hogy annak eredetét hivatalosan bevallotta volna.

Az Európai Parlament etikai bizottsága már 2013-ban meghallgatta Datit, miután az a vád merült fel, hogy a GDF Suez érdekében lobbitevékenységet folytatott. A francia sajtó 2024 nyarán újabb részleteket és kérdéseket vetett fel a politikus korábbi pénzügyi kapcsolatairól.

Rachida Dati következetesen tagadja a vádakat. Állítása szerint minden jövedelmét a jogszabályoknak megfelelően vallotta be, és nem követett el törvénysértést. Ügyvédei a házkutatásokkal kapcsolatban nem kívántak nyilatkozni a sajtónak.

Macron kormányának nem jön jól az ügy

Dati 2009 és 2019 között a jobboldali Republikánusok európai parlamenti képviselője volt, jelenleg pedig Emmanuel Macron kormányában tölti be a kulturális miniszteri posztot.

A jelenlegi nyomozás mellett más jogi eljárások is folyamatban vannak ellene.

Egy külön ügyben azzal gyanúsítják, hogy mintegy 900 ezer euró tanácsadói díjat kapott a Renault–Nissan csoport egyik leányvállalatától.

Ebben az eljárásban várhatóan bíróság elé áll Carlos Ghosn, a Renault korábbi vezérigazgatója is. Emellett olyan jelentések is napvilágot láttak, amelyek szerint Dati miniszteri kinevezésekor nem jelentett be körülbelül 420 ezer euró értékű ékszereket és luxusórákat.

Az intézkedések kevesebb mint 90 nappal a párizsi önkormányzati választások előtt történtek, ahol Dati a főváros polgármesteri posztjának egyik esélyes jelöltje.

Ez újraélesztette azokat a vádakat, amelyek szerint a PNF politikai indíttatásból jár el. A pénzügyi ügyészséget 2013-ban, François Hollande szocialista elnöksége idején hozták létre, és korábban is érték hasonló kritikák. A bírálók gyakran emlékeztetnek a François Fillon elleni eljárásra, amely az elnökválasztás első fordulója előtt néhány hónappal gyorsult fel. A volt miniszterelnököt fiktív állásokkal vádolták meg, ami jelentősen hozzájárult politikai bukásához, és megnyitotta az utat Emmanuel Macron felemelkedése előtt.