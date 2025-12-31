Hírlevél
Putyin titokzatos újévi üzenete felforgatta a világot – vajon mire készülhet?

Macron

Macron újévi beszéde már a túlélésről szól

43 perce
Olvasási idő: 7 perc
Alacsony támogatottság és megosztott parlament közepette Emmanuel Macron francia elnök szerda esti újévi beszédében próbál új lendületet adni második ciklusa utolsó szakaszának. Az államfő reformokat és cselekvést ígér, miközben politikai mozgástere egyre szűkül, népszerűsége pedig történelmi mélypontra süllyedt.
Macronfrancia államfőFranciaországEmmanuel Macronújévi beszéd

Emmanuel Macron mindössze 16 hónappal a következő francia elnökválasztás előtt politikai pályafutása egyik legnehezebb időszakát éli. A megosztott Nemzetgyűlés, a parlamenti többség hiánya és a történelmi mélypontra süllyedt népszerűségi mutatók komoly kihívások elé állítják az elnököt második ciklusának hajrájában. A december 31-i, televízióban közvetített újévi beszéd hagyományosan kiemelt esemény a francia politikai naptárban. Az államfő ilyenkor nemcsak mérleget von az elmúlt évről, hanem kijelöli a következő időszak irányait is. Macron idén este 8 órakor, a megszokott „Kedves honfitársaim” megszólítással fordul a nemzethez, és körülbelül tíz percben vázolja fel terveit – írja a Radio France Internationale.

Macron újévi beszéde már a túlélésről szól Fotó: AFP

A beszéd célja egyértelmű: új lendületet adni az elnöki ciklus utolsó nagy projektjeinek, miközben választ próbál adni a belpolitikai instabilitásra és a feszült nemzetközi helyzetre. Macron környezete szerint az elnök azt kívánja hangsúlyozni, hogy a nehézségek ellenére is van ok a reményre.

Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti elnöki ciklusában. 

Stábja szerint az elnök még az utolsó napokban is dolgozott a szövegen, és nem kizárt, hogy a végső változtatásokra közvetlenül az adás előtt kerül sor. A közönség azonban várhatóan kisebb lesz, mint korábban. 

A Toluna és a Harris Interactive friss felmérése szerint a franciák 63 százaléka nem tervezi megnézni a beszédet. 

Macron népszerűsége mindössze 25 százalék, ami 2017 óta a legalacsonyabb érték.

US Army personnel from 101-st Airborne Division attend a demonstration drill at Mihail Kogalniceanu airbase in Romania on July 30, 2022 after a ceremony to mark the arrival of the 101st Airborne Division (Air Assault) Headquarters, and its 2nd Brigade Combat Team in Europe. The units are here in support of the US Army V Corps mission to reinforce NATOs eastern flank. (Photo by Daniel MIHAILESCU / AFP)
A beszéd egyik fő témája az ukrajnai háború lesz Fotó: AFP

Ukrajna és Európa jövője a középpontban

A beszéd egyik fő témája az ukrajnai háború lesz, amely februárban lép az ötödik évébe. Macron várhatóan kiemeli a konfliktus súlyát és annak hosszú távú következményeit Európa számára. Az elnök az elszántság üzenetét kívánja közvetíteni, és azt hangsúlyozza, hogy 2026 – még a politikai megosztottság ellenére is – „a cselekvés éve” lehet.

Macron már kedden ízelítőt adott üzenetéből egy rövid, közösségi médiában közzétett videóban. 

Ebben felidézte az elmúlt év örömeit és nehézségeit, valamint olyan sikereket emelt ki, mint a Notre-Dame tornyainak újranyitása és két francia Nobel-díjas elismerése.

Szűk mozgástér, vitás reformok

Az elnök mozgástere azonban továbbra is korlátozott. A parlamenti többség hiánya miatt minden szavazás kiélezett, a 2026-os költségvetés sorsa pedig továbbra is bizonytalan a kormány és a szocialisták közötti megállapodás elmaradása miatt. Ennek ellenére Macron három fő belpolitikai prioritást jelölhet ki: 

  • az önkéntes katonai szolgálat visszaállítását, 
  • a közösségi média szigorúbb szabályozását, 
  • valamint az életvégi ellátás kérdését. 

A közösségi médiával kapcsolatban az elnök a fiatalok védelmét célzó új szabályozásokat helyezhet kilátásba, amelyekről akár már januárban bejelentések születhetnek. Egy volt miniszter ugyanakkor arra figyelmeztetett: a kérdés politikailag kockázatos, és könnyen vitákhoz vezethet. Az életvégi ellátásról szóló törvényjavaslat január 20-tól kerül a Szenátus elé. 

