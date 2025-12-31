Emmanuel Macron mindössze 16 hónappal a következő francia elnökválasztás előtt politikai pályafutása egyik legnehezebb időszakát éli. A megosztott Nemzetgyűlés, a parlamenti többség hiánya és a történelmi mélypontra süllyedt népszerűségi mutatók komoly kihívások elé állítják az elnököt második ciklusának hajrájában. A december 31-i, televízióban közvetített újévi beszéd hagyományosan kiemelt esemény a francia politikai naptárban. Az államfő ilyenkor nemcsak mérleget von az elmúlt évről, hanem kijelöli a következő időszak irányait is. Macron idén este 8 órakor, a megszokott „Kedves honfitársaim” megszólítással fordul a nemzethez, és körülbelül tíz percben vázolja fel terveit – írja a Radio France Internationale.

Macron újévi beszéde már a túlélésről szól

A beszéd célja egyértelmű: új lendületet adni az elnöki ciklus utolsó nagy projektjeinek, miközben választ próbál adni a belpolitikai instabilitásra és a feszült nemzetközi helyzetre. Macron környezete szerint az elnök azt kívánja hangsúlyozni, hogy a nehézségek ellenére is van ok a reményre.

Ez lesz Macron kilencedik újévi beszéde, egyben az utolsó előtti elnöki ciklusában.

Stábja szerint az elnök még az utolsó napokban is dolgozott a szövegen, és nem kizárt, hogy a végső változtatásokra közvetlenül az adás előtt kerül sor. A közönség azonban várhatóan kisebb lesz, mint korábban.

A Toluna és a Harris Interactive friss felmérése szerint a franciák 63 százaléka nem tervezi megnézni a beszédet.

Macron népszerűsége mindössze 25 százalék, ami 2017 óta a legalacsonyabb érték.

Ukrajna és Európa jövője a középpontban

A beszéd egyik fő témája az ukrajnai háború lesz, amely februárban lép az ötödik évébe. Macron várhatóan kiemeli a konfliktus súlyát és annak hosszú távú következményeit Európa számára. Az elnök az elszántság üzenetét kívánja közvetíteni, és azt hangsúlyozza, hogy 2026 – még a politikai megosztottság ellenére is – „a cselekvés éve” lehet.

Macron már kedden ízelítőt adott üzenetéből egy rövid, közösségi médiában közzétett videóban.

Ebben felidézte az elmúlt év örömeit és nehézségeit, valamint olyan sikereket emelt ki, mint a Notre-Dame tornyainak újranyitása és két francia Nobel-díjas elismerése.