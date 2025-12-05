Macron szerint Washington olyan alkut készít elő, amely Ukrajnát hozná hátrányos helyzetbe

Egy, a Der Spiegel birtokába került telefonbeszélgetés átirata ismét rávilágított arra, milyen mélyek a repedések Európa és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború rendezését illetően. A hétfői megbeszélésen részt vett Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Ursula von der Leyen, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is – számol be róla a Politico.
Európai vezetők: Kijevre veszélyes lehet, amit Washington készít elő
A jegyzőkönyv szerint több résztvevő is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai tárgyalók olyan békejavaslatot körvonalaznak, amely súlyos áldozatokat követelne Ukrajnától. A francia elnök arra figyelmeztette társait, hogy a jelenlegi amerikai javaslatok komoly kockázatot jelenthetnek Zelenszkij számára, különösen akkor, ha a megállapodás nem tartalmazna kellően erős biztonsági garanciákat.
A beszámoló szerint Friedrich Merz úgy fogalmazott:
Zelenszkijnek a következő napokban rendkívül körültekintőnek kell lennie.
A finn elnök, Alexander Stubb pedig az amerikai megbízottak – Steve Witkoff és Jared Kushner – szerepére utalva kijelentette:
– Nem engedhetjük, hogy Ukrajna egyedül maradjon ebben a helyzetben.
Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozott ehhez az állásponthoz.
Az amerikai béketerv túl sokat engedne Moszkvának
A feszültség hátterében az a békejavaslat áll, amelyet Washington terjesztett elő, és amelyet európai és ukrán tisztviselők túlzottan engedékenynek tartanak Oroszországgal szemben. A dokumentum állítólag olyan területi kompromisszumokat sürget, amelyek Kijev számára elfogadhatatlanok.
Európai diplomaták szerint az amerikai elképzelés valójában Oroszország stratégiai pozícióját erősítené, miközben Ukrajnát kiszolgáltatott helyzetben hagyná a jövőbeni támadásokkal szemben.
Kijev óvatos: csak egységes Nyugat adhat valódi biztonságot
Egy ukrán diplomata a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy az ilyen dokumentumok nyilvánosságra kerülése veszélyezteti a diplomáciai folyamatot, de megerősítette:
– Európa és Amerika egysége nélkül csak Moszkva jár jól.
Zelenszkij hivatalának kommentárja elmaradt, ami tovább erősítette a találgatásokat arról, mekkora feszültséget keltett a kiszivárgott feljegyzés.
A vita a befagyasztott orosz vagyon sorsáig is elért
A Spiegel szerint a híváson szóba került az orosz állami vagyon sorsa is. Több európai vezető hangsúlyozta: Ukrajna támogatásának finanszírozási terhe nem az Egyesült Államokra, hanem az Európai Unióra hárul, ezért Moszkva befagyasztott milliárdjainak sorsa kulcskérdés.