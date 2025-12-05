Macron szerint Washington olyan alkut készít elő, amely Ukrajnát hozná hátrányos helyzetbe

Egy, a Der Spiegel birtokába került telefonbeszélgetés átirata ismét rávilágított arra, milyen mélyek a repedések Európa és az Egyesült Államok között az ukrajnai háború rendezését illetően. A hétfői megbeszélésen részt vett Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, Mark Rutte NATO-főtitkár, Alexander Stubb finn elnök, Donald Tusk lengyel miniszterelnök, Giorgia Meloni olasz kormányfő, Ursula von der Leyen, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is – számol be róla a Politico.

Európai vezetők: Kijevre veszélyes lehet, amit Washington készít elő

A jegyzőkönyv szerint több résztvevő is aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az amerikai tárgyalók olyan békejavaslatot körvonalaznak, amely súlyos áldozatokat követelne Ukrajnától. A francia elnök arra figyelmeztette társait, hogy a jelenlegi amerikai javaslatok komoly kockázatot jelenthetnek Zelenszkij számára, különösen akkor, ha a megállapodás nem tartalmazna kellően erős biztonsági garanciákat.

A beszámoló szerint Friedrich Merz úgy fogalmazott:

Zelenszkijnek a következő napokban rendkívül körültekintőnek kell lennie.

A finn elnök, Alexander Stubb pedig az amerikai megbízottak – Steve Witkoff és Jared Kushner – szerepére utalva kijelentette:

– Nem engedhetjük, hogy Ukrajna egyedül maradjon ebben a helyzetben.

Mark Rutte NATO-főtitkár is csatlakozott ehhez az állásponthoz.

Az amerikai béketerv túl sokat engedne Moszkvának

A feszültség hátterében az a békejavaslat áll, amelyet Washington terjesztett elő, és amelyet európai és ukrán tisztviselők túlzottan engedékenynek tartanak Oroszországgal szemben. A dokumentum állítólag olyan területi kompromisszumokat sürget, amelyek Kijev számára elfogadhatatlanok.

Európai diplomaták szerint az amerikai elképzelés valójában Oroszország stratégiai pozícióját erősítené, miközben Ukrajnát kiszolgáltatott helyzetben hagyná a jövőbeni támadásokkal szemben.

Kijev óvatos: csak egységes Nyugat adhat valódi biztonságot

Egy ukrán diplomata a Politicónak úgy nyilatkozott, hogy az ilyen dokumentumok nyilvánosságra kerülése veszélyezteti a diplomáciai folyamatot, de megerősítette:

– Európa és Amerika egysége nélkül csak Moszkva jár jól.