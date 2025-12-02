Maduro szembemegy Trumppal, fokozódik a helyzet

A venezuelai elnök újra hűséget fogadott népének, miután az Egyesült Államokkal egyre feszültebb helyzet közepette tüntetést tartottak Caracasban. Nicolás Maduro szerint országa békét akar, de nem lesz az Egyesült Államok gyarmata – írja Al Jazeera.

Maduro szembemegy az amerikai elnökkel és Venezuelában marad

Fotó: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

Fokozódik a feszültség az Egyesült Államok és Venezuela között, miután nemrég Donald Trump amerikai elnök arról beszélt, hogy a Fehér Házban találkozott nemzetbiztonsági csapatával, hogy megvitassák a „következő lépéseket” Venezuela kapcsán. Mint arról lapunk is beszámolt, az Egyesült Államok komoly katonai erőket vezényelt a térségbe, hogy felvegye a harcot a drogkereskedőkkel.

Nemrég Donald Trump parancsára az amerikai hadsereg lezárta Venezuela légterét.

A fokozódó feszültségek közepette Venezuela fővárosában is tüntettek. Maduro a caracasi elnöki palota előtt venezuelai zászlókat lengető tömeghez szólva azt mondta, hogy országa békét akar, de csak egy olyan békét, „amelyben szuverenitás, egyenlőség és szabadság van”. A venezuelai elnök hétfőn azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy „pszichológiai terrorizmust” folytat.

Maduro és Trump telefonon egyeztetett

Trump vasárnap megerősítette, hogy telefonon beszélt Maduróval, de részleteket nem árult el, mondván, hogy a beszélgetés sem „jól, sem rosszul” nem ment. Az ügyre rálátó források szerint az amerikai elnök biztonságos kiutazást ajánlott Madurónak Venezuelából.

Maduro ugyan ezen források szerint azt mondta Trumpnak, hogy hajlandó elhagyni Venezuelát, feltéve, hogy ő és családtagjai teljes jogi amnesztiát kapnak, beleértve az összes amerikai szankció feloldását és a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) előtt folyó kiemelt ügyének lezárását.

Az Egyesült Államok 15 000 katonát állomásoztatott a régióban, és oda telepítette a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját.

Szeptember óta legalább 21 támadást hajtottak végre állítólagos drogszállító hajók ellen a Karib-térségben és a Csendes-óceánon, legalább 83 ember halálát okozva.