Ezt tervezik titokban a magyar választásokra – a volt ukrán miniszter elszólta magát

Egy Ukrajnából érkező nyilatkozat a legújabb bizonyítéka annak, hogy külföldről nyílt politikai várakozások fogalmazódnak meg a magyar választásokkal kapcsolatban. Dmitro Kuleba, Ukrajna korábbi külügyminisztere egyértelműen arról beszélt: Ukrajnában és Európában is sokan abban bíznak, hogy Orbán Viktor elveszíti a 2026-os országgyűlési választásokat, és helyette egy Ukrajna-párti kormány kerülhetne hatalomra Magyarországon.

A 2026-os magyar választásokról beszélt a volt ukrán külügyminiszter

Fotó: TOBIAS SCHWARZ / AFP

Kuleba – aki 2020 és 2024 között vezette Ukrajna külügyminisztériumát – a videóban úgy fogalmazott:

jelenleg mindenki azért imádkozik, és gyújt gyertyákat a templomban, hogy a magyar miniszterelnök elveszítse a következő választásokat.

Azt is hozzátette, hogy Európa jelenleg ennél többet nem tud tenni. A videóban Kuleba a magyar vétó kérdésére is kitért. Elmondása szerint sok olyan ország van, amely egyes uniós döntésekkel kapcsolatban ellenérzéseket táplál, ám ezeket nyíltan nem vállalja fel. Ehelyett – Kuleba szavai szerint – bebújnak Orbán Viktor mögé, és hagyják, hogy a magyar miniszterelnök vigye el a politikai felelősséget és a kritikát.

Számukra politikailag kedvező, hogy minden támadás a magyar kormányfőre zúdul, miközben örülnek annak, hogy a vitatott döntések végül nem születnek meg.

Korábban írtunk róla, hogy Orbán Viktor kijelentette, hogy a magyarok pénzének az Alföldön jobb helye van, mint a ripityára lőtt Donbászban.