Oroszország a Barátság kőolajvezetéket használja a nyersolaj közép- és kelet-európai országokba történő szállítására. Ukrajna december 1-jén ismét támadást hajtott végre az orosz kőolajvezeték ellen, noha Magyarország és Szlovákia korábban világossá tette, hogy az infrastruktúra támadásával a térség energiaellátását veszélyezteti. A történtek ezúttal is az oroszországi Tambovi területen, Kazinszkije Viszelki közelében történtek. A művelet részleteiről az ukrán katonai hírszerzés számolt be The Kyiv Independentnek.

Magyarország energiabiztonságát semmibe veszik az ukránok

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A beszámoló szerint távirányítású robbanószerkezetekkel és további éghető anyagokkal rongálták meg a Taganrog–Lipeck szakaszt. A forrás úgy fogalmazott, hogy az orosz olajhálózat „továbbra is robbanni és égni fog”, amíg Moszkva nem hagy fel Ukrajna elleni támadásaival. Az állításokat a lap nem tudta függetlenül ellenőrizni.

A Barátság vezeték az egyik legfontosabb európai energiaszállítási útvonal, amely napi 2 millió hordó olajat képes továbbítani. Magyarország és Szlovákia számára különösen kritikus szerepe van, hiszen továbbra is ezen a rendszeren keresztül kapják az orosz kőolajat. Nem véletlen, hogy Budapest és Pozsony korábban többször is jelezték: nem támogatnak olyan lépéseket, amelyek veszélybe sodornák a térség energiaellátását. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij aljas módon fenyegette Magyarországot.

A két ország vezetése rendszeresen bírálja az Ukrajna által végrehajtott támadásokat az orosz olajipari infrastruktúra ellen. Márciusban, Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország energiaellátása „szuverenitási kérdés”, ezért elfogadhatatlannak tartják, hogy a Magyarországot érintő infrastruktúra célponttá váljon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor szeptemberben közölte:

Ukrajna nem állítja le válaszcsapásait, amíg Oroszország folytatja az ukrán energetikai célpontok elleni támadásokat.

Bár az Európai Unió nagyrészt megszüntette az orosz olajimportot a háború kezdete óta, a Barátság vezeték déli ága továbbra is működik, miután bizonyos közép-európai országok mentességet kaptak az intézkedések alól.