Erős robbanások rázták meg Ukrajnát az éjszaka folyamán, katonai és energetikai létesítményeket találva el. A helyi média masszív orosz támadásról számolt be a kijevi, dnyipropetrovszki, csernyihivi és vinnicjai régiókból. Robbanásokat jegyeztek fel a Poltavai, Lvivi és Kirovohradi területeken is.

Fotó: AFP

A közösségi média beszámolt a Hmelnickij megyei Starokostyantyniv katonai repülőtér területét ért támadásokról is – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

Kijevben és a legtöbb régióban légiriadót rendeltek el az orosz drónok támadása miatt.

Az Ukrinform ukrán hírportál beszámolója szerint három ember megsérült az orosz csapatok kijevi régióban végrehajtott hatalmas légitámadásában.

Az ellenség drónokkal és rakétákkal tömegesen támadja a kijevi régiót. A régió békés településeit támadják. Sajnos három ember megsérült egy terrorista ország támadásának következtében

– írta Telegramon Mikola Kalasnyik a Kijevi Terület vezetője.

Mint kifejtette, egy 46 éves nőt szállítottak kórházba a Vishorodi járásban. Repeszek okozta sérüléseket szenvedett a karján, mellkasán és hátán, valamint zárt nyaki gerincsérülést. Egy másik, 40 éves nő arcsérülést szenvedett, őt a helyszínen ellátták, kórházi ápolás nélkül. Egy 42 éves férfi sérült meg Fastivban a bal sípcsontján, de a sérültnek nincs szüksége kórházi ápolásra.

Az orosz „Kelet” erőcsoport drónkezelői arról számoltak be a RIA Novosztyinak, hogy eltalálták az ukrán fegyveres erők gyalogoscsoportját, amely ukrán zászlót próbált kitűzni.

„Az egyik ukrán katona az ukrán nemzeti zászlót vitt, ami arra utalt, hogy egy demonstrációs akciót készít elő vagy hajt végre, amely a zászló frontvonalon való kitűzését jelentette volna” – mondta a „Hruszt” hívójelű drónkezelő a RIA Novostinak.

Az ügynökség forrása hozzátette, hogy az ukrán fegyveres erők több frontvonalon elszenvedett folyamatos kudarcai miatt Kijev fokozni kezdte információs kampányait, beleértve archív videofelvételek, képalkotó technológiák és a harci övezetben kitűzött zászlók megrendezett felvételeinek használatát. Rohamosztagos egységek is részt vesznek ebben az erőfeszítésben.

A Védelmi Minisztérium szerint a Kelet csoport több mint 1515 ukrán katonát ölt meg egy hét alatt. Ezenkívül kiiktattak: