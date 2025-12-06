Még mindig nem tért haza az összes túsz Gázából

Fájdalmas mérföldkőhöz érkezett a több mint két éve húzódó gázai túszdráma. Péntek délután, a hagyományos Kabbalat Sabbat imádság keretében Shira Gvili, az elhurcolt Ran Gvili nővére állt a tömeg elé – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Az izraeli törzsőrmester, Ran Gvili családja attól fél, hogy végképp elsikkad a fiatal katona ügye (Fotó: AFP)

Ez az első szombat, hogy Rani egyedül maradt ott

– mondta elcsukló hangon, de határozottan Shira Gvili, utalva arra, hogy fivére az egyetlen, akinek földi maradványait a Hamász palesztin terrorszervezet még mindig Gázában tartja.

A család követelése világos és megalkuvást nem tűrő: arra kérik az izraeli kormányt és a közvetítő feleket, hogy ne lépjenek tovább a tűzszüneti megállapodás második fázisába addig, amíg Ran maradványai nem térnek haza.

Kényszerítsék a Hamászt, hogy adja vissza Ranit annak az országnak, amelyet annyira szeretett

– hangzott a testvér követelése.

A kérés időzítése nem véletlen, a háttérben ugyanis felgyorsultak az diplomáciai események. A The Times of Israel információi szerint egy amerikai tisztviselő megerősítette: Donald Trump elnök kormányzata arra készül, hogy körülbelül két héten belül bejelentse a gázai béketerv végrehajtásának második szakaszát. Ez a lépés a jelenlegi, törékeny tűzszünetet hivatott megszilárdítani, amelyet az Egyesült Államok közvetítésével közel két hónapja sikerült tető alá hozni Izrael és a Hamász között.

A Gvili család azonban attól tart, hogy ha a folyamat a holttest átadása nélkül halad tovább, fiuk ügye végleg lekerülhet a napirendről, és elveszítik az egyetlen nyomásgyakorlási eszközt a terroristákkal szemben.

A 24 éves Ran Gviliről utoljára 2023. október 7-én, a Hamász Izrael elleni brutális terrortámadásának napján hallottak. A fiatal törzsőrmester nem menekült el, hanem habozás nélkül indult a dél-izraeli frontvonalra, hogy felvegye a harcot a behatolókkal. Az Alumim kibucnál vívott harcok során vesztette életét, holttestét pedig a terroristák magukkal hurcolták Gázába.

Családja ennek ellenére mind a mai napig jelen időben beszél róla, mint mondják, addig nem hajlandók „elesett katonának” nevezni, vagy múlt időben emlegetni, amíg vissza nem kapják a maradványait, hogy eltemethessék.

A pénteki esemény szimbolikus jelentőséggel is bírt. A Gvili család a hét elején jelentette be, hogy a Túszok Fórumával egyetértésben véget vetnek a rendszeres, szombat esti tömegdemonstrációknak. Mivel ők maradtak az utolsó érintett család, úgy döntöttek, hogy a heti tiltakozások sorozatát lezárják, ám ezt a pénteki alkalmat, amelyet általában a gázai határ menti kibucok közösségei szerveznek, kifejezetten Ran emlékének és ügyének szentelték. Bár országszerte még zajlanak kisebb virrasztások és ülősztrájkok, a nagy tömegmegmozdulások korszaka ezzel a végéhez közeledik.