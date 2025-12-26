Meglepő kijelentést tett Putyin, ez mindent megváltoztathat

Egyes információk szerint az orosz elnök kész területi cserékre a béke érdekében. Vlagyimir Putyin vezető orosz üzletemberek előtt arról beszélt, hogy a Donbasz teljes egészét akarja, azonban más területekről hajlandó tárgyalni – írja a Reuters.

Putyin kész lenne területeket átadni

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin december 24-én, késő esti Kreml-ülésen tájékoztatta a résztvevőket az ukrán háború lezárásának tervéről. Az orosz elnök szerint a megállapodásoknak továbbra is a közte, és Donald Trump közötti, alaszkai találkozón létrejött megállapodásokon kell alapulnia.

Ennek kapcsán az orosz elnök ismét azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának ennek értelmében le kell mondani a NATO tagságról.

Ugyanakkor az orosz elnök hajlandó lenne területi cserékről tárgyalni, bizonyos feltételek mellett.

Putyin szerint Oroszország továbbra sem mondd le a Dombászról, aminek az egészét akarja, azonban hajlandó lenne tárgyalni további, orosz megszállás alatt álló területek Ukrajnának való átadásáról.

Oroszország a becslések szerint ellenőrzi a 2014-ben annektált Krím teljes területét, a Donbász mintegy 90 százalékát, Zaporizzsja és Herszon megye 75 százalékát, valamint Harkiv, Szumi, Mikolajiv és Dnyipropetrovszk megyék egyes részeit.

Putyin ugyan nem specifikálta, mely területek lehetnének tárgyalási alapok, azonban Zaporizzsja és Herszon lehet a két kulcs terület.

Előbbin a kontinens egyik legnagyobb atomerőműve található, amelyet jelenleg Oroszország ellenőriz, azonban a jövőben a tervek szerint közös amerikai és orosz felügyelet alá kerülne és Ukrajna ellátására használnák.

💬 Putin told some of Russia's top businessmen that he might be open to swapping some territory controlled by Russian forces in Ukraine but that he wanted the whole of Donbas, the Kommersant newspaper reported.https://t.co/tSqc44gxBn — Russia-Ukraine Daily News (@rvps2001) December 26, 2025

Az ukrán elnök már többször is elutasította a területi cseréket, különösképpen a Donbasz teljes átadását. Nemrég az ukrán és amerikai delegációk tárgyalásokat folytattak Floridában, amely alapján az eredeti 28 pontos béketervet 20 pontosra szűkítették a felek, most pedig a nyugati a világ Moszkva válaszára vár.