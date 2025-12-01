Megtámadták Jordan Bardellát - döbbenetes részletek

Szombaton egy férfi tojással támadt Jordan Bardellára. A Nemzeti Tömörülés politikusa éppen dedikálta könyvét amikor a férfi rátámadt – írja a Midi Libre.

A Nemzeti tömörülés elnökét megtámadták

Fotó: ARTHUR N. ORCHARD / Hans Lucas

A letartóztatást végrehajtó csendőrség szerint a férfi az autogramosztásra várakozott , majd Jordan Bardellára rontott, és egy tojást tört a feje fölé. A Nemzeti Tömörülés vezetőjét azonnal elkísérték. A kisebb incidens után Jordan Bardella „meglehetősen erőszakosnak” nevezte a támadást és feljelentette az elkövetőt.

Az elkövető, egy 74 éves nyugdíjas farmer már 2022-ben célba vette Eric Zemmourt, akit szintén egy tojással támadott meg, amikor a politikus, Moissacban kampányolt – hangsúlyozta az ügyészség, megerősítve a sajtó információit.

Továbbra is őrizetben van , „hogy pontosan megállapítsák a tényeket, de különösen azt, hogy mi történhetett az események előtt” – mondta Bruno Sauvage, a montaubani ügyész.

Bardella az eset után a politikai pártok vezetőihez fordult, kijelentve, hogy nem hajlandó „erőszakos légkörben kampányt folytatni, legyen az önkormányzati, törvényhozási vagy elnökválasztási” .

Jordan Bardella elítélte a „demokratikus vita brutalizálását ”. „Rendkívül aggasztónak tartom, hogy egyre erőszakosabb légkör kezd eluralkodni országunkban” – jelentette ki a Nemzeti Tömörülés elnöke, aki elítélte „azokat, akik legitimálják és trivializálják az erőszakot”, konkrétan a „szélsőbaloldalra” utalva. Bírálta a „nagy hallgatást”, és a politikai elit részéről érkező elítélések számát elégtelennek tartotta. Vasárnap többek között Maud Bregeon kormányszóvivő és Laurent Nunez belügyminiszter is elítélte a támadást.