menczer tamás

Menczer Tamás: A Tisza ukránpárti

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Zelenszkij korábbi külügyminisztere kimondta: a Tisza ukránpárti és háborúpárti. Az ukránok azt akarják, hogy az ukránpárti Tisza nyerje meg a választást - hívta fel a figyelmet Facebookon közzétett bejegyzésében Menczer Tamás.
menczer tamástiszadmitro kuleba

Dmitro Kuleba szavaira reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A volt ukrán külügyminiszter kijelentette: „A megoldás nagyon egyszerű: most mindenki ül és imádkozik és gyertyákat gyújt a templomban, azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és hatalomra kerüljön egy Európa-párti kormánykoalíció, amely egyébként Ukrajna-párti is lenne.”

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatójaMTIKovács Attila
Menczer Tamás a kijelentés kapcsán kiemelte: 

Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, 90 milliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút, és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:

Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.

 

