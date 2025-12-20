Menczer Tamás: A Tisza ukránpárti

Dmitro Kuleba szavaira reagált Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. A volt ukrán külügyminiszter kijelentette: „A megoldás nagyon egyszerű: most mindenki ül és imádkozik és gyertyákat gyújt a templomban, azért, hogy Orbán elveszítse a következő, 2026-os választásokat, és hatalomra kerüljön egy Európa-párti kormánykoalíció, amely egyébként Ukrajna-párti is lenne.”
Menczer Tamás a kijelentés kapcsán kiemelte:
Ez különösen veszélyes most, amikor Brüsszel és 24 tagállam hadikölcsönt ad Ukrajnának. A pénzt, 90 milliárd eurót csak akkor kapják vissza, ha folytatják a háborút, és legyőzik Oroszországot. Ha nem akarják elveszteni a pénzüket, bele kell menniük a háborúba. A helyzet rendkívül veszélyes.
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hangsúlyozta:
Mi nem veszünk részt a hadikölcsönben, és ki akarunk maradni a háborús őrületből. Mi magyarpártiak vagyunk. A Tisza ukránpárti, ahogy Kuleba is elmondta.