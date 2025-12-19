Nem így képzelte: Friedrich Merz háborús tervei sorra buknak el

A brüsszeli EU-csúcstalálkozó nem hozta meg azt az áttörést, amelyet sokan vártak tőle. A tanácskozás inkább arra világított rá, hogy az Európai Unióban egyre inkább hiányzik az egységes vezetés, miközben a közös döntéshozatal is látványosan akadozik. A globális feszültségek közepette Európa ugyan nem szenvedett végzetes vereséget, ám újabb repedések jelentek meg az integráció eddig sem makulátlan felszínén. Különösen nehéz nap volt ez Friedrich Merz német kancellár számára, aki ambíciói szerint az EU meghatározó vezető alakjává kívánt válni – foglalja össze cikkében a Die Welt.

Friedrich Merz törekvései meghiúsultak

Fotó: AFP

A csúcstalálkozó egyik legfőbb tanulsága az volt, hogy az Európai Unióban egyre nehezebb közös nevezőre jutni.

Korábban elsősorban a kisebb, jobboldali kormányokkal rendelkező tagállamok – például Magyarország vagy Szlovákia – akadályozták a döntéshozatalt. Ezúttal azonban már az unió alapító tagjai közül is többen, köztük Franciaország és Olaszország, blokkoltak kulcsfontosságú ügyeket. A jelenség azt mutatja, hogy a belső megosztottság mára a legnagyobb gazdasági súlyú országokat is elérte. Ebben a közegben Friedrich Merz sem tudta érvényesíteni elképzeléseit – írja a lap. A Die Welt emlékeztet, hogy

a német kancellár az idei évtől kezdve az EU új vezetőjeként kívánt fellépni, ám a mostani csúcson nem tudott megfelelni saját maga által támasztott elvárásoknak sem.

Bár a tanácskozás elején határozott nyilatkozatokat tett, a végére kiderült: a döntések jó része halasztásra került, a stratégiai kérdésekben pedig nem született végleges megoldás.

Ukrajna finanszírozása: új adósságok árán

A csúcstalálkozó egyik legfontosabb döntése Ukrajna finanszírozásához kapcsolódott. Hosszú, gyakran heves viták után a 27 tagállam megállapodott abban, hogy az EU 2026-ban és 2027-ben összesen 90 milliárd eurós hitelt nyújt Kijevnek. Ukrajnának a következő két évben legalább 134 milliárd euróra van szüksége az állami működés fenntartásához és a fegyverbeszerzésekhez az Oroszország elleni háborúban.

A megoldás azonban messze nem problémamentes, hiszen az Európai Bizottság által felvett új közös adósságból finanszírozzák. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az uniós tagállamok – és végső soron az európai adófizetők – vállalnak kockázatot.

Csehország, Szlovákia és Magyarország nem vesz részt a finanszírozásban. Formálisan ugyan továbbra is befagyasztva marad az orosz központi bank mintegy 210 milliárd eurós vagyona, és elvben felhasználható lenne kártérítésként, ám a gyakorlatban nem sikerült megállapodni az úgynevezett reparációs kötvény bevezetéséről. Ez lett volna az a konstrukció, amely Moszkvát tette volna felelőssé a költségekért.

A tárgyalások péntek hajnalig, fél háromig húzódtak, de eredmény nélkül zárultak. Így a jelenlegi finanszírozási modell inkább tekinthető vészmegoldásnak, mint hosszú távú stratégiának.

Friedrich Merz a csúcstalálkozó elején még határozottan elutasította az új adósság felvételét, mondván, számára ez nem elfogadható alternatíva. Ennek ellenére a végén olyan megállapodás született, amely éppen erre épül. Bár a kancellár péntek éjjel sikerként kommunikálta, hogy Ukrajna kamatmentes hitelhez jut, több magas rangú diplomata szerint a folyamat komoly hibáktól volt terhes.

Többen kifogásolták, hogy bizonyos tagállamok – például Belgium – aggályait hetekig figyelmen kívül hagyták, és Merz stílusát is többen túlzottan erőszakosnak tartották.

Nem alakult kedvezően az EU és a Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás ügye sem. A Brazíliával, Argentínával, Uruguayjal és Paraguayjal kötendő egyezmény aláírását eredetileg szombatra tervezték, ám Franciaország és Olaszország az utolsó pillanatban jelezte fenntartásait. Így az aláírást legalább január közepéig elhalasztották, bár az sem biztos, hogy akkor valóban sor kerül rá.

Merz számára ez különösen kellemetlen volt, hiszen korábban többször is azt állította, hogy az EU-n belül már nincs komoly ellenállás a megállapodással szemben.

Egy korábbi sajtótájékoztatón idő előtt kész tényként jelentette be az egyezséget, amit később az Európai Tanács elnöke volt kénytelen helyesbíteni. A brüsszeli tapasztalatok alapján egyre többen vélik úgy, hogy Friedrich Merznek még meg kell találnia a helyét az uniós politikában. Távol van attól a tekintélytől és elfogadottságtól, amelyet Angela Merkel egykori kancellár élvezett. A mostani csúcstalálkozó inkább figyelmeztetés volt számára – és az egész Európai Uniónak –, hogy a vezetés és az egység hiánya komoly következményekkel járhat a jövőben.