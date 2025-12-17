Újabb eszkaláció? Merz német katonák Ukrajnába küldéséről beszél

Friedrich Merz szövetségi kancellár hétfőn több európai állam- és kormányfővel együtt vállalta egy „multinacionális csapat” felállítását Ukrajna számára. A kezdeményezés célja az lenne, hogy a katonai jelenlét támogatást biztosítson Ukrajnának abban az esetben is, ha Oroszország újabb támadást indítana.

Merz német katonákat küldene Ukrajnába (Fotó: ANDREAS ARNOLD / DPA)

Ezzel szemben a német védelmi miniszter, Boris Pistorius jóval óvatosabban nyilatkozott: a német katonák esetleges kiküldetésével kapcsolatban kedden azt mondta, hogy a döntéshozatalban „nem vett közvetlenül részt”. Bár az eddigi eredményeket „alapvetően jónak” nevezte, hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lehet megmondani, Európa „milyen formában és milyen konkrétan” vállalhatna felelősséget. Pistorius szerint olyan kérdések tisztázása szükséges, mint a Bundestag mandátuma, a parancsnoki struktúra, valamint az, hogy hol és milyen keretek között történne a bevetés.

A Bild értesüléseire hivatkozva a Tűzfalcsoport arról is beszámolt, hogy a

Merz kancellár által aláírt, több európai ország – köztük Franciaország, Dánia és Lengyelország – vezetői által is támogatott nyilatkozat egy „multinacionális csapat” létrehozását irányozza elő. A tervek szerint ez az egység Ukrajnát többek között a hadsereg újjáépítésében, a légtér biztosításában, valamint „Ukrajnán belüli műveletek” végrehajtásában segítené.

A dokumentum emellett „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalást” is tartalmaz, amelyet egy jövőbeli fegyveres támadás esetén kellene teljesíteni. Ez a kötelezettségvállalás több elemből állhat, így diplomáciai lépésekből, de akár „fegyveres erők bevetéséből” is. Mindez azoknak a biztonsági garanciáknak a részét képezné, amelyeket az európai államok Ukrajnának kívánnak nyújtani a békés viszony fenntartása érdekében Oroszországgal.

A Tűzfalcsoport cikke felidézi:

az orosz vezetés eddig nem mutatott hajlandóságot az Ukrajna elleni háború befejezésére, és jelentős engedményeket követel Kijevtől, többek között a Donbassz vitatott területeinek átadását. Ukrajna attól tart, hogy egy megállapodást követően Oroszország újra támadást indíthat, ezért biztonsági garanciákat követel Európától és az Egyesült Államoktól.

Amerikai jelentések szerint az Egyesült Államok is tett ilyen ajánlatot, ugyanakkor azt várja Ukrajnától, hogy gyorsan fogadja el a megállapodást; ellenkező esetben Donald Trump amerikai elnök visszavonhatja a biztonsági garanciákra vonatkozó ajánlatot.