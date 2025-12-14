Migrációs sokk Glasgow-ban: az általános iskolások harmada nem beszél angolul

Döbbenetes adatokat hozott nyilvánosságra a glasgow-i városi tanács: az általános iskolás gyerekek 31 százaléka nem beszél angolul anyanyelvi szinten, és külön nyelvi támogatásra szorul – derül ki a Telegraph riportjából. Ez több mint 7000 diákot jelent, miközben mindössze öt évvel ezelőtt még „csak” a tanulók egynegyede tartozott ebbe a csoportba. A növekedés hátterében Skócia példátlan migrációs hulláma áll, amely az elmúlt években alapjaiban változtatta meg a város demográfiai összetételét, erről ír a Modernity.
A helyzet az osztálytermekben mindennapos feszültségeket szül. A pedagógusok idejük jelentős hányadát tolmácsolásra és az elhangzottak újramagyarázására kénytelenek fordítani, így
mind az angol anyanyelvű, mind a bevándorló hátterű gyerekek lemaradnak az alapvető tantárgyakban.
Egy névtelenül nyilatkozó iskolaigazgató szerint a szülői értekezleteken már rendszeresen a Google fordítóra támaszkodnak, ami hosszú távon tarthatatlan.
A leggyakrabban beszélt idegen nyelvek között
- az arab,
- a lengyel,
- az urdu és
- a pandzsábi szerepelnek.
Ez jól mutatja, hogy Glasgow egyszerre vált célpontjává a közel-keleti és ázsiai menekülthullámnak, valamint az Európai Unióból érkező, a brexit után is Skóciában letelepedő bevándorlóknak.
Christina Cannon, a városi tanács oktatási vezetője elismerte: az iskolák hatalmas nyomás alatt működnek. Bár több mint száz intézményben dolgoznak kifejezetten az angol mint idegen nyelv oktatásáért felelős koordinátorok, a finanszírozás messze nem tart lépést az igényekkel. A tanárok túlterheltek, az oktatási rendszer pedig már így is mintegy ezer pedagógussal kevesebbel működik, mint amennyire szükség lenne.
A migráció hatása nemcsak az iskolákban érezhető
Olyan negyedekben, mint Pollokshields, egyes beszámolók szerint az arab nyelv vált dominánssá, és a szülők egyre gyakrabban beszélnek „párhuzamos társadalmak” kialakulásáról. Egy glasgow-i anya szerint bár elméletben szép dolog a sokszínűség, a gyakorlatban a gyermeke nehezen boldogul, mert az órák jelentős része fordítással telik.
A politikai vita is egyre élesebb. Az SNP oktatási minisztere, Jenny Gilruth szerint a migráció alapvetően jót tesz Skócia gazdaságának, de elismeri, hogy több pénzre lenne szükség az integrációhoz.
Az ellenzék viszont úgy látja, a nyitott ajtók politikája gettósodáshoz vezet.
Murdo Fraser konzervatív képviselő szerint hatalmas beruházások nélkül az iskolák képtelenek lesznek kezelni a helyzetet.
A számok önmagukért beszélnek: míg Angliában átlagosan a diákok 20 százaléka szorul nyelvi támogatásra, Glasgow 31 százalékos aránya az egyik legmagasabb az Egyesült Királyságban.
Szakértők szerint ez egyértelmű figyelmeztetés: a migráció gyors üteme messze meghaladta az infrastruktúra és a közszolgáltatások alkalmazkodóképességét. Ha nem érkezik azonnali, célzott finanszírozás, Glasgow iskolái valóban a szakadék szélére sodródhatnak – és velük együtt az integráció esélye is.
Nagy a baj az osztrák iskolákban is
Szeptemberben arról is beszámoltunk, hogy Ausztriában egyre több gyerek és fiatal kerül olyan helyzetbe, hogy jóval idősebb osztálytársainál. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) felmérése szerint a migráns hátterű tanulók különösen érintettek, mivel
a német nyelv hiányos ismerete gyakran visszaveti őket az iskolakezdésben és a továbbhaladásban.
A jelenség hátterében elsősorban a bukás és a német nyelv hiányos ismerete áll. A Kurier beszámolója szerint az általános iskolákban a túlkorosok körülbelül fele, a középiskolák alsó tagozatában pedig harmaduk bukott tanuló.