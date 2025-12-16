Megerőszakolták a 15 éves brit lányt – újabb sokkoló adat az illegális migrációról

Az elmúlt napok egyik legsúlyosabb brit bűnügye alapjaiban rázta meg a közvéleményt: két afgán migráns fiatalt ítéltek el azért, mert megerőszakoltak egy 15 éves brit diáklányt. A Leamington Spa egyik közparkjában történt támadás azonban messze nem egyedi eset, hanem újra felszínre hozta az illegális migrációhoz és a menekültügyi rendszer működéséhez kapcsolódó komoly közbiztonsági és társadalmi problémákat.

Az elmúlt öt évben több mint 140 ezer migráns érkezett kis csónakokon. A migráció nyomasztó méreteket ölt.

Fotó: AFP

A 17 éves Jan Jahanzeb és Israr Niazal – akik kis csónakkal jutottak be az Egyesült Királyság területére – által elkövetett csoportos nemi erőszak csupán egy újabb epizód egy hosszú bűnsorozatban. A Daily Mail nagyszabású elemzést készített, amely az elmúlt három év brit bírósági ítéleteit vizsgálta át, és részletesen feltérképezte az illegálisan érkezett migránsokhoz köthető szexuális bűncselekményeket.

Az összesítésben 59 olyan férfi szerepel, akik különböző országokból érkezve menedékkérőként követtek el nemi erőszakot, szexuális visszaélést vagy pedofil jellegű bűncselekményeket.

Az elkövetők a világ számos pontjáról érkeztek, Afrika szubszaharai térségétől a Közel-Keleten át egészen a Dél-Csendes-óceánig. Bejutásuk jellemzően illegális módon történt: kis csónakokkal vagy járművekben elrejtőzve. Menedékkérelmeikben üldöztetésre és életveszélyre hivatkoztak, ám röviddel érkezésük után súlyos bűncselekményeket követtek el. Az esetek földrajzi eloszlása alapján a jelenség országos méretű, és leginkább a nagyvárosokat, illetve a sűrűn lakott körzeteket érinti.

Richard Tice, a Reform UK helyettes vezetője szerint a nyilvánosságra hozott adatok csak a probléma felszínét mutatják.

Rámutatott: az elkövetők bevándorlási státusza sok esetben csak az ítélethirdetés után derül ki, ezért szerinte a hatóságok nem járnak el kellő nyíltsággal.

Álláspontja szerint minden külföldi bűnözőt az ítélet kihirdetését követően azonnal ki kellene toloncolni, és nem a brit adófizetők feladata lenne a fogvatartásuk finanszírozása. A politikus különösen veszélyesnek tartja, hogy sok érintett olyan kulturális közegből érkezik, ahol a nők jogai háttérbe szorulnak. Véleménye szerint ez a gondolkodásmód közvetlen fenyegetést jelent a brit nők és lányok biztonságára, és tovább fokozza a társadalmi feszültségeket. A Daily Mail korábbi cikkei arra is rámutattak, hogy embercsempész-hálózatok fiatal brit nőkről készült fotókat használnak fel közösségi oldalaikon, hogy észak-afrikai és közel-keleti férfiakat bátorítsanak az Egyesült Királyságba történő illegális belépésre.

Sarah Vine publicista szerint a szexuális bűncselekmények nem véletlenszerűen történnek, hanem kulturális és értékrendi konfliktusokból fakadnak, amelyeket a nyugati demokráciák intézményi gyengeségei csak tovább mélyítenek.

A közelmúlt konkrét esetei is alátámasztják a jelenséget. Egy Huddersfieldben élő szíriai menekült Cardiffban támadt rá egy fiatal nőre, míg egy eritreai férfi Norwichban erőszakolt meg egy nőt néhány hónappal azután, hogy megkapta tartózkodási engedélyét. Mindkét elkövetőt hosszú börtönbüntetésre ítélték.

Az elmúlt öt évben több mint 140 ezer migráns érkezett kis csónakokon a La Manche csatornán keresztül, túlnyomó többségük menedékjogot kért.

2024-ben az érkezők száma közelítette a 40 ezret, ami éles politikai vitákat váltott ki, és komoly terhet rótt a kormányra. A statisztikák értelmezése ugyanakkor vitatott: szakértők szerint a fiatal, férfi többségű migráns népesség torzíthatja az összevetéseket, ugyanakkor többen elismerik, hogy egyes csoportok esetében aránytalanul magas az elítélések aránya.

A menekültügyi rendszer hibáira világít rá egy etióp menedékkérő ügye is, akit súlyos szexuális bűncselekmények miatt ítéltek el, majd adminisztratív tévedések következtében idő előtt szabadon engedtek, mielőtt végül kitoloncolták volna.

Az esetek egyértelműen jelzik: az illegális migrációhoz kapcsolódó közbiztonsági kockázatok valósak, és határozott válaszokat követelnek a brit politikai és társadalmi szereplőktől.