Az osztrák hatóságok a szigorúbb menekültügyi fellépés jeleként jelentették be, hogy négy, visszavont menekültügyi határozattal rendelkező szomáliai migránst kitoloncolnak az országból. A műveletet gondosan megszervezték: charterjárat indult, a fedélzeten több rendőr, a belügyminisztérium munkatársai, egy orvos, valamint egy emberi jogi megfigyelő is helyet kapott. A cél egyértelmű volt: megmutatni, hogy Ausztria képes és hajlandó végrehajtani a kitoloncolásokat – írja a Junge Freiheit.

Bécs nem tudja kitoloncolni a szomáliai migránsokat Fotó: AFP

A gép Kenyába, Nairobiba repült, ahonnan az érintetteknek tovább kellett volna utazniuk Mogadishuba. Itt azonban váratlan – vagy inkább kellemetlen – akadályba ütközött az akció.

A szomáliai hatóságok nem adták ki a szükséges beutazási okmányokat, így a férfiak nem léphettek be hazájukba.

Ennek oka, hogy Szomália jellemzően csak önkéntes visszatérés esetén veszi vissza állampolgárait, vagy ehhez kifejezett beleegyezést követel. A kiutasítottak több mint 30 órán át a nairobi repülőtér tranzitzónájában várakoztak, miközben az osztrák fél megpróbálta rendezni a helyzetet. Hiába: az afrikai hatóságok hajthatatlanok maradtak.

Végül három szomáliai férfit visszaszállítottak Bécsbe. A negyedik személy holléte a belügyminisztérium közlése szerint nem ismert.

A történet itt sem ért véget. A visszaérkező három férfit az osztrák hatóságok azonnal ismét őrizetbe vették, vagyis a művelet pontosan ott zárult, ahol elkezdődött. Mindeközben számos kérdés maradt megválaszolatlan. Nem világos, hogy a szomáliai oldalon pontosan mely hatóságokkal folytak az egyeztetések, ahogy az sem, milyen csatornákon próbálták elintézni a visszafogadást.

Az akció költségeiről nem közöltek adatokat, annyi azonban ismert, hogy egy-egy ilyen charterjárat akár több százezer euróba is kerülhet.

Az osztrák belügyminisztérium nem kívánt nyilatkozni az esetről.

Die Rückführung von 4 Somaliern endete für 🇦🇹s-Versager-Regierung (wollte Härte zeigen) peinlichst! Der geplante Abschiebeflug nach Somalia (Chartermaschine) ist krachend gescheitert. 3 der 4 Asylanten sind inzw. wieder zurück, denn somal. Behörden verweigerten die Aufnahme 🤡 pic.twitter.com/EcdE3W27Xx — Echte Demokratie (@JosefWagne40124) December 13, 2025

