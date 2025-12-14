A The Guardian már nyíltan bevándorlásra kényszerítené Európát

Európa előtt elkerülhetetlen demográfiai összeomlás áll, ha nem nyit a bevándorlás felé – erről ír a The Guardian hasábjain George Monbiot brit publicista. A szerző szerint a politikai vitákban gyakran emlegetett „civilizációs hanyatlás” valójában nem a migráció következménye lenne, hanem éppen annak hiánya vezetne a kontinens társadalmainak eltűnéséhez.

Monbiot azt hangsúlyozta, hogy

az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unióban a teljes termékenységi ráta jelenleg mindössze 1,38, míg az Egyesült Királyságban 1,44, jóval a népesség fenntartásához szükséges 2,1-es szint alatt. A szerző hangsúlyozza: a matematikai törvényszerűségek könyörtelenek, bevándorlás nélkül a lakosság folyamatosan zsugorodni fog.

A The Guardian cikke élesen bírálja Donald Trump amerikai elnök nemrég megjelent nemzetbiztonsági stratégiáját is, amely a bevándorlást az „európai civilizáció eltörlésének” egyik okaként nevezte meg. Monbiot szerint ez az érvelés történelmileg és kulturálisan is hamis, ráadásul rasszista alapokon nyugszik. Úgy véli, Európa kultúrája mindig is külső hatásokból épült fel, és soha nem létezett homogén, „tiszta” civilizáció.

A szerző szerint a születésszám csökkenése nem politikai döntések vagy ösztönzők kérdése, hanem a jólét növekedésével járó társadalmi folyamat. Mint írja, sem támogatásokkal, sem korlátozásokkal nem lehet érdemben visszafordítani a trendet. A népességcsökkenés ezért szerinte elkerülhetetlen, hacsak nem érkeznek bevándorlók, akik fenntartják a gazdaság és a szociális rendszerek működését.

A The Guardian véleménycikke arra is kitér, hogy a valódi problémát a túlzott fogyasztás jelenti.

A szerző végkövetkeztetése szerint Európa és az Egyesült Királyság néhány évtizeden belül kétségbeesetten fog versenyezni a bevándorlókért, miközben a világ más részein – például Afrikában – még rendelkezésre áll fiatal munkaerő.

A cikk szerint a bevándorlás elutasítása nem a civilizáció megmentését, hanem annak felgyorsított leépülését jelenti.