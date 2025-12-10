Moszkva nem hagyja válasz nélkül az orosz eszközök elkobzását

Moszkva figyelmeztet. Peszkov hangsúlyozta, hogy a döntésnek „nagyon komoly következményei” lennének nemcsak államokra, hanem jogi és magánszemélyekre nézve is, írta a RIA Novosztyi.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Egyre több kérdés az Euroclear körül

A belga Euroclear elszámolóház vezetője, Valérie Urbain korábban arról beszélt, hogy az Ukrajnának nyújtandó úgynevezett „reparációs hitel” fedezetének megteremtése orosz pénzekből eddig feltérképezetlen terület, és akár a globális pénzügyi stabilitást is veszélyeztetheti.

Urbain szerint már más központi bankok is érdeklődnek a náluk elhelyezett tartalékaik biztonsága felől, ami azt mutatja, hogy a kérdés nem csak Oroszországot érinti.

Zárolt milliárdok Európában

A háborús konfliktus kezdete óta az Európai Unió és a G7 országai mintegy a felét blokkolták az orosz devizatartalékoknak. Több mint 200 milliárd euró az EU-ban található, jelentős részben az Euroclear számláin.

Brüsszel ugyan ígéretet tett Ukrajna hosszú távú támogatására, de a mozgósítható források kimerültek, a tagállamok pedig nem lelkesednek saját költségvetésük további terheléséért. Ezért került előtérbe az orosz eszközök felhasználásának ötlete, amely 185–210 milliárd eurónyi összeget érinthet.

A javaslat szerint Ukrajna a háború lezárása után térítené meg a pénzt, feltéve, hogy Moszkva „kártérítést fizet”.

Moszkva már lépett

Az orosz fél válaszul korlátozásokat vezetett be: a „barátságtalan országokból” származó befektetők eszközei és hozamai úgynevezett „C-típusú” számlákon kerülnek elhelyezésre, amelyekhez csak külön kormányzati döntéssel lehet hozzáférni.