Titokzatos robbanást rögzítettek műholdfelvételek a Fekete-tengeren – videó

Ukrajna a harctéren és a tárgyalásokon is nyomás alatt áll, ugyanakkor víz alatti eszközökkel új képességeket mutat fel Oroszországgal szemben. Műholdfelvételek jelentek meg egy orosz haditengerészeti bázisról, miután Ukrajna közölte, hogy víz alatti drónnal támadott meg egy orosz tengeralattjárót.

Műholdfelvételek jelentek meg egy orosz haditengerészeti bázisról, miután Ukrajna azt állította, hogy víz alatti drónnal támadott (Forrás: Youtube-képernyőfotó)

A felvételek a Fekete-tenger partján fekvő Novorosszijszk kikötőjében készültek. A képeket közzétevő Vantor szerint a kikötő egyik mólója megsérült. A felvételeken egy Kilo osztályú tengeralattjáró látható a sérült terület közelében, továbbá további három azonos típusú tengeralattjáró is azonosítható a kikötőben. A haditengerészeti bázis bejáratánál úszó védőakadályok továbbra is a helyükön vannak.

🌊🔥 RIA Novosti & Russian MoD insist: "Ukrainian claims are lies—no damage, sub is fine."

Yet satellite shows pier hits, sub unmoved, and they conveniently avoid showing the stern. Denials this fast usually mean the opposite.



3/ pic.twitter.com/laaDt6Zvc2 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) December 16, 2025

Oroszország korábban a Fekete-tengeri Flotta jelentős részét Novorosszijszkba helyezte át, miután ukrán támadások érték a Krím félszigeten található szevasztopoli fő támaszpontot.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint a támadást egy ukrán gyártású, pilóta nélküli víz alatti jármű hajtotta végre. Az SZBU videót is közzétett az esetről, amelyen a kikötő látható a robbanás előtt, majd egy nagy erejű detonáció következik. A szolgálat állítása szerint a támadás következtében egy Kilo osztályú tengeralattjáró kritikus károkat szenvedett, és harcképtelenné vált. A közlés szerint a tengeralattjáró Kalibr típusú robotrepülőgépekkel volt felszerelve. A műveletet az SZBU és az ukrán haditengerészet közösen hajtotta végre.

Oroszország tagadta, hogy a támadás bármilyen kárt okozott volna.

Az orosz haditengerészet közlése szerint a Novorosszijszkban állomásozó hajók és tengeralattjárók, valamint azok személyzete nem sérült meg, és továbbra is ellátják feladataikat.

Az NBC News megerősítette a videó helyszínét és azt, hogy a támadás időpontja vasárnapra vagy hétfőre tehető, ugyanakkor nem tudta független forrásból igazolni a célpontot és a károk mértékét.

#Breaking: #Ukraine’s security service (#SBU) carried out a successful one-day long-range drone strike against #Belbek Air Base in #Crimea, inflicting significant damage on assets of the #Russian Aerospace Forces.



According to the #SBU, equipment worth hundreds of millions of… pic.twitter.com/jbKRQ2Wu4X — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) December 18, 2025

Szakértők szerint a támadás technikai szempontból jelentős lehet, különösen az, hogy a víz alatti eszköz miként jutott észrevétlenül a cél közelébe.

Ugyanakkor elemzők úgy vélik, hogy az ilyen támadások önmagukban nem változtatják meg érdemben a háború menetét, mivel Oroszország továbbra is nagyszabású drón- és rakétacsapásokat hajt végre Ukrajna ellen.