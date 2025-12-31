Musk szerint migránsokkal építenek szavazóbázist a demokraták

„Szavazókat vásárolnak” – mondta Musk Ted Cruz republikánus szenátorral folytatott beszélgetésében. Állítása szerint nem a jólétről, hanem a hatalom megtartásáról és a politikai rendszer tartós átalakításáról van szó.

Elon Musk támadást indított a demokraták ellen, azzal vádolva őket, hogy „szavazatokat vásárolnak” (Fotó: RYAN CARTER / UAE PRESIDENTIAL COURT)

„A történelem legnagyobb csalása”

Az X platformon Musk „a történelem legnagyobb csalásának” nevezi a kormányzati programok visszaélésszerű felhasználását. A potenciális kárt évi 600–700 milliárd dollárra becsüli, amely szerinte csalás, visszaélés és pazarlás miatt vész el, főként a szociális és jóléti programokban – írja az Exxpress.

Érvelésének fő példája Minnesota. Minnesotában évek óta folyik az USA egyik legnagyobb ismert szociális csalási ügye.

A „Feeding Our Future” néven futó állami és szövetségi finanszírozású gyermekétkeztetési rendszerből a nyomozók szerint mintegy 250 millió dollárt sikkasztottak el.

78 embert vádoltak meg, sokakat már el is ítéltek. A botrányt tovább élezi, hogy a vádlottak jelentős része a szomáliai–amerikai közösségből származik.

WTF‼️Nick Shirley just shared this new video of Somali daycare fraud in Minnesota - apparently this one venue gets $3,000,000! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Re4ZL52oma — Peter Lloyd (@Suffragent_) December 30, 2025

Autizmus, lakhatás, gyermekgondozás – újabb gyanús programok

A szövetségi hatóságok más területeken is vizsgálatot indítottak: autizmust támogató rendszerek, lakhatási stabilizációs programok, gyermekfelügyeleti és napközis támogatások körül is nyomoznak. Az interneten terjedő videók üres létesítményeket, hamis címeket és elérhetetlen telefonszámokat mutatnak, miközben a támogatások tovább folytak. Az FBI és a Belbiztonsági Minisztérium már kiterjesztette a nyomozást, és további vádemelések várhatók. Több milliárd dollár forog kockán.

Tim Walz, Minnesota demokrata kormányzója visszautasítja a vádakat, szerinte azok politikai indíttatásúak, ám a nyomozók számos programot „magas kockázatúként” jelöltek meg.

Musk fő tézise: Csalás + Migráció = Hatalom

Musk szerint Minnesota csak egy modell: állítja, hogy sok esetben a csalást nem üldözik következetesen, a kritikát pedig „rasszistának” titulálják, így párhuzamos struktúrák alakulnak ki, amelyeket az adófizetők finanszíroznak.

Nem lehet többé megfélemlíteni minket azzal, hogy rasszistának neveznek

– írja Musk, aki szerint ez az erkölcsi bélyeg évekig akadályozta a vizsgálatokat.