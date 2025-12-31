Musk szerint migránsokkal építenek szavazóbázist a demokraták

„Szavazókat vásárolnak” – mondta Musk Ted Cruz republikánus szenátorral folytatott beszélgetésében. Állítása szerint nem a jólétről, hanem a hatalom megtartásáról és a politikai rendszer tartós átalakításáról van szó.
„A történelem legnagyobb csalása”
Az X platformon Musk „a történelem legnagyobb csalásának” nevezi a kormányzati programok visszaélésszerű felhasználását. A potenciális kárt évi 600–700 milliárd dollárra becsüli, amely szerinte csalás, visszaélés és pazarlás miatt vész el, főként a szociális és jóléti programokban – írja az Exxpress.
Érvelésének fő példája Minnesota. Minnesotában évek óta folyik az USA egyik legnagyobb ismert szociális csalási ügye.
A „Feeding Our Future” néven futó állami és szövetségi finanszírozású gyermekétkeztetési rendszerből a nyomozók szerint mintegy 250 millió dollárt sikkasztottak el.
78 embert vádoltak meg, sokakat már el is ítéltek. A botrányt tovább élezi, hogy a vádlottak jelentős része a szomáliai–amerikai közösségből származik.
Autizmus, lakhatás, gyermekgondozás – újabb gyanús programok
A szövetségi hatóságok más területeken is vizsgálatot indítottak: autizmust támogató rendszerek, lakhatási stabilizációs programok, gyermekfelügyeleti és napközis támogatások körül is nyomoznak. Az interneten terjedő videók üres létesítményeket, hamis címeket és elérhetetlen telefonszámokat mutatnak, miközben a támogatások tovább folytak. Az FBI és a Belbiztonsági Minisztérium már kiterjesztette a nyomozást, és további vádemelések várhatók. Több milliárd dollár forog kockán.
Tim Walz, Minnesota demokrata kormányzója visszautasítja a vádakat, szerinte azok politikai indíttatásúak, ám a nyomozók számos programot „magas kockázatúként” jelöltek meg.
Musk fő tézise: Csalás + Migráció = Hatalom
Musk szerint Minnesota csak egy modell: állítja, hogy sok esetben a csalást nem üldözik következetesen, a kritikát pedig „rasszistának” titulálják, így párhuzamos struktúrák alakulnak ki, amelyeket az adófizetők finanszíroznak.
Nem lehet többé megfélemlíteni minket azzal, hogy rasszistának neveznek
– írja Musk, aki szerint ez az erkölcsi bélyeg évekig akadályozta a vizsgálatokat.
Musk hasonló struktúrákat lát Ohióban, Pennsylvaniában, Washingtonban és Virginiában. Szerinte politikai értelemben ez döntő, mivel a billegő államokban néhány tízezer szavazat is eldönti a választást. „Akkor már nem szavazhatod ki magad” – figyelmeztet, és úgy véli, az illegális bevándorlás segítségével az USA szocialista állammá alakulna.