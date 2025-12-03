Muszlim fejkendő vagy bírói karrier? – feszült vita Hessenben

Hírlevél

Németországban újra felerősödött a muszlim fejkendő körüli politikai és társadalmi párbeszéd, miután egy friss bírósági döntés megerősítette: a bíráknak és ügyészeknek a jövőben sem lehet vallási meggyőződésükre utaló öltözéket viselniük. A határozat egyszerre nyit vitateret a semlegesség elvének értelmezéséről és arról, hogy milyen mértékben egyeztethető össze a vallásszabadság a közszolgálati hivatás tekintélyével. A döntés ugyanakkor jelzi, hogy a német igazságszolgáltatás – legalábbis Hessen tartományban – továbbra is szigorúan ragaszkodik a világnézeti semlegesség elvéhez.
A mostani ügy középpontjában egy muszlim nő áll, aki fejkendőt visel, és aki bírói, ügyészi pályára jelentkezett. A felvételi folyamat részeként tartott szóbeli meghallgatáson világossá tette: vallási kötelességének érzi a fejkendő viselését, és jelenleg nem áll készen arra, hogy azt levegye. A Hessen tartományi Igazságügyi Minisztérium erre hivatkozva utasította el a pályázatát, mivel álláspontjuk szerint a fejkendő vallási szimbólumnak minősül, amely összeegyeztethetetlen az igazságszolgáltatás semlegességi követelményeivel – írja az Anadolu hírügynökség.

A döntés ellen a nő fellebbezést nyújtott be, ám a Darmstadti Közigazgatási Bíróság most kimondta: a minisztérium jogszerűen járt el. 

Az ítélet egyértelművé teszi, hogy a bírák és ügyészek esetében nem megengedhető olyan ruházat viselése, amely vallási vagy világnézeti üzenetet hordoz, mert ez sértené a közvéleménynek azt az elvárását, hogy a jogszolgáltatás teljes mértékben pártatlan legyen.

A bíróság indoklása rámutat: egy bíró vagy ügyész öltözete nem lehet alkalmas arra, hogy a társadalom bármely része elfogultságot feltételezzen a döntéshozó részéről. A semlegesség külső megjelenítése ugyanis ugyanúgy fontos, mint a belső, szakmai objektivitás. 

Bár a vallásszabadság alapvető jog, az igazságszolgáltatás különösen érzékeny terület, amelyben a látszat is számít

– fogalmazott a testület.

A határozat ugyanakkor nem zárja le véglegesen az ügyet: a bíróság lehetőséget biztosított a fellebbezésre. Ez azt jelenti, hogy a kérdés akár magasabb bírói fórum elé is kerülhet, tovább élezve a Németország-szerte időről időre fellángoló vitát arról, hogyan értelmezhető a vallási semlegesség a közszolgálat különböző területein.

Ausztria sem kér a muszlim fejkendőkből

November végén arról is beszámoltunk, hogy betiltaná a muszlim fejkendő viselését az iskolában Claudia Plakolm osztrák integrációs miniszter. Bár Ausztria közéletében vitákat váltott ki a tervezet, Karl Wallner atya, az Osztrák Misszió igazgatója határozottan kiállt a javaslat mellett.

 

