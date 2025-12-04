Kínos fordulat Kijevben: a Zelenszkij-rendszer egyik legkényesebb ügye omlik össze

A kijevi fellebbviteli bíróság december 3-án elrendelte Ruszlan Mahamedraszulov szabadon bocsátását. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozója volt az, aki Timur Mindicstől indult korrupciós botrányt vizsgálta, és akit egy nappal a hivatal felszámolására irányuló törvény aláírása előtt tartóztattak le – írja a Kyiv Independent.

A NABU nyomozóját nem sokkal a hatóság ellehetetlenítését célzó törvény aláírása előtt csukták le

Fotó: OLENA ZNAK / ANADOLU

A kritikusok azzal érveltek, hogy Mahamedraszulov letartóztatása az ukrán korrupcióellenes intézmények elleni fellépés része volt, politikai lépésnek nevezték azt.

Ezt látszik alátámasztani a nyomozó szabadon engedése is. A nyomozót és 65 éves édesapját júliusban tartóztatta le az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU), egy nappal azelőtt, hogy Volodimir Zelenszkij elnök aláírta azt a törvényt, amely megfosztotta a hatóságot függetlenségétől.

A kijevi tüntetések és a nyugati partnerek nyomásgyakorlása után az elnök július 31-én új törvényjavaslatot írt alá, amely visszaállította a korrupcióellenes intézmények függetlenségét.

Mahamedraszulovot és apját azzal vádolták, hogy együttműködtek Oroszországgal, mivel állítólag kapcsolatot tartottak fenn Moszkvával, és közvetítőként működtek közre a kannabisz Dagesztánba történő értékesítésében.

A nyomozó apját még december 2-án szabadon engedték. „Szeretném mindenkinek megköszönni a támogatását. Az elmúlt öt hónapban ezt éreztem” – mondta a NABU nyomozója a bírósági meghallgatás után. Mahamedraszulov szabadon bocsátása mindössze néhány nappal azután történt, hogy Andrij Jermak távozott az elnöki hivatal éléről, miután házkutatást tartottak a nyomozók nála a korrupciós botránnyal összefüggésben.

Jermak messzemenő hatalmáról és kontroll utáni vágyáról széles körben beszéltek ukrán és külföldi tisztviselők. A források szerint Jermak indította el a júliusi támadást az ország korrupcióellenes intézményei ellen.

„Kétségtelen, hogy Mahamedraszulov szabadon bocsátása jó hír. A rossz hír azonban az, hogy Mahamedraszulov nyomozó esete diagnózis az ukrán bűnüldöző rendszer számára” – írta Anasztaszija Radina, a parlament korrupcióellenes bizottságának elnöke a Facebookon.