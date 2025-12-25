Náci szimbólumok és antiszemitizmus miatt utasítanak ki egy férfit Ausztráliából

Ausztrália belügyminisztere, Tony Burke szerdán határozott hangvételű nyilatkozatban erősítette meg, hogy megkezdődtek az előkészületek egy 43 éves brit férfi kiutasítására, akit a hónap elején tartóztatták le Queenslandben, miután a hatóságok bizonyítékokat találtak arra, hogy internetes tevékenysége során nemcsak tiltott önkényuralmi jelképeket használt, hanem aktívan buzdított a zsidó lakosság elleni erőszakra is.

Tony Burke szerint Ausztrália nem látja szívesen azt, aki a gyűlöletet hozza magával (Fotó: AFP)

Szinte mindenki, aki vízummal tartózkodik nálunk, jó és szívesen látott vendég országunkban

– idézi Burke szavait a The Telegraph brit napilap.

De ha valaki a gyűlölet céljából érkezik ide, annak távoznia kell. Ő a gyűlöletet hozta magával, ezért nem maradhat

– szögezte le a miniszter.

Az Ausztrál Szövetségi Rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított a közösségi médiát használta fel szélsőséges nézeteinek terjesztésére. Profilján horogkereszteket tett közzé, náci ideológiát népszerűsített, és konkrét erőszakos cselekményekre buzdított a helyi zsidó közösség tagjai ellen. A férfit három rendbeli tiltott náci jelkép használatával, valamint az interneten elkövetett zaklatással vádolják.

Jelenleg idegenrendészeti őrizetben van Brisbane-ben, bírósági meghallgatására pedig január 7-én kerül sor.

A nyomozás során a hatóságok november végén házkutatást tartottak a férfi otthonában, Caboolture-ban, Brisbane külvárosában. Az akció során nemcsak kommunikációs eszközöket foglaltak le, hanem fegyvereket, köztük több olyan kardot is, amelyeken horogkeresztes szimbólumok voltak láthatók.

Ausztrália egyébként az év elején szigorította a gyűlölet-bűncselekményekre vonatkozó törvényeit, amelyek értelmében immár börtönbüntetés is kiszabható náci szimbólumok nyilvános használatáért vagy a náci karlendítésért.

Biztosítani akarjuk, hogy ezeket a szimbólumokat ne használják a társadalmi kohézió megrontására. Ha olyan eseteket azonosítunk, ahol ez történik, gyorsan cselekszünk, hogy megakadályozzuk ezt a viselkedést, büntetőeljárást indítunk az érintettek ellen, és megvédjük sokszínű közösségünk méltóságát, biztonságát és kohézióját

– jelentette ki Stephen Nutt, az Ausztrál Szövetségi Rendőrség parancsnokhelyettese.