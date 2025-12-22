Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény. Putyin bosszúra készülhet.
Az egyik elmélet szerint az ukrán hírszerző szolgálatok is részt vettek a bűncselekményben, írja a RIA Novosztyi. A nyomozók és a törvényszéki szakértők szemtanúkat hallgatnak ki és áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit.
Putyin bizalmi embere halt meg
Szarvarov 1969. március 11-én született a Permi területen. Részt vett harci műveletekben az oszét-ingus konfliktusban és a csecsenföldi terrorelhárítási műveletben, valamint missziókat hajtott végre Szíriában. 2016-ban a vezérkari műveleti kiképzési igazgatóság vezetője lett.
Több kitüntetés tulajdonosa.
Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy az ukrán haderő sikeres támadást hajtott végre az éjszaka folyamán.