Nagy a baj – Putyin emberét felrobbantották – videó

Robbantás áldozata lett Fanyil Szarvarov altábornagy, az orosz fegyveres erők operatív felkészítésért felelős vezetője lett – közölte hétfőn az orosz Nyomozó Bizottság. Putyin bosszúja kíméletlen lehet. Ukránok állnak a háttérben?
A tábornok gépkocsijában a dél-moszkvai Jaszenevaja utcában robbant pokolgép. Az ügyben büntetőeljárás indult. Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a nyomozás során több verziót vizsgálnak gyilkossággal kapcsolatban, ezek egyike az ukrán titkosszolgálatok által szervezett bűncselekmény. Putyin bosszúra készülhet.

Az egyik elmélet szerint az ukrán hírszerző szolgálatok is részt vettek a bűncselekményben, írja a RIA Novosztyi. A nyomozók és a törvényszéki szakértők szemtanúkat hallgatnak ki és áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit. 

Putyin bizalmi embere halt meg

Szarvarov 1969. március 11-én született a Permi területen. Részt vett harci műveletekben az oszét-ingus konfliktusban és a csecsenföldi terrorelhárítási műveletben, valamint missziókat hajtott végre Szíriában. 2016-ban a vezérkari műveleti kiképzési igazgatóság vezetője lett.

Több kitüntetés tulajdonosa.

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy az ukrán haderő sikeres támadást hajtott végre az éjszaka folyamán. 

 

