Pánikszerű orosz erősödés a vizeken: Nagy-Britannia és Norvégia lépéskényszerben

A britek és a norvégok a hírek szerint hamarosan védelmi megállapodást írnak alá. Nagy-Britannia és Norvégia a tervek szerint egy közös flottát állít majd fel az Atlanti-óceán északi részének az ellenőrzésére a növekvő orosz fenyegetések okán – írja a RBC.

Nagy-Britannia és Norvégia közös flottával lép fel az orosz fenyegetés ellen

Fotó: DAVID MAREUIL / ANADOLU

A paktum célja a tenger alatti internetkábelek és csővezetékek védelme, amelyek a fokozott orosz tevékenység miatt sebezhetőbbé váltak. A brit védelmi minisztérium szerint az elmúlt két évben 30 százalékkal nőtt az orosz hajók száma Nagy-Britannia közelében.

A dokumentumot a tervek szerint Keir Starmer miniszterelnök és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök skóciai katonai bázison tartandó találkozóján írják alá ma.

Az új hajók célja az orosz flotta mozgásának ellenőrzése Grönland, Izland és az Egyesült Királyság közötti vizeken. Védik majd a kommunikáció, az energia- és a gázellátás szempontjából kulcsfontosságú víz alatti kábeleket és csővezetékeket. A megállapodás részeként az Egyesült Királyság csatlakozik Norvégia programjához is, amelynek célja pilóta nélküli akna- és tengeralattjáró elleni harcrendszerek fejlesztése.

Ezenkívül a brit királyi tengerészgyalogság Norvégiában fog gyakorlatozni a kihívást jelentő téli körülmények között való működésre, valamint a két ország bővíti az együttműködést a Sting Ray torpedók használatában.

A mély globális instabilitás idején, amikor egyre több orosz hajó jelenik meg a vizeinken, együtt kell működnünk nemzetközi partnereinkkel nemzetbiztonságunk védelme érdekében. Ez a Norvégiával kötött történelmi megállapodás megerősíti határaink és a kritikus infrastruktúra védelmének képességét, amelytől országaink függenek

– hangsúlyozta a brit miniszterelnök bejelentésében.

A megállapodás keretében a Királyi Haditengerészet modern norvég haditengerészeti csapásmérő rakétákat is kap, amelyek képesek nagyobb távolságból célokat eltalálni.