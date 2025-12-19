Hírlevél
Szergej Nariskin, az orosz SZVR igazgatója szerint az Európai Unió és az Egyesült Királyság oroszellenes hozzáállása politikai és társadalmi hanyatláshoz vezethet. Az EU nem képes lépést tartani a globális politikai és gazdasági folyamatokkal, míg más nagyhatalmak, köztük az Egyesült Államok, előnyre tesznek szert. Nariskin szerint a russzofóbia gyengíti az unió nemzetközi befolyását és vonzerejét.
Az Európai Unió politikai és társadalmi struktúrája komoly kihívásokkal néz szembe az oroszellenes politika következményeként – figyelmeztetett Szergej Nariskin, az orosz Szövetségi Hírszerző Szolgálat (SZVR) igazgatója a TASZSZ hírügynökségnek adott interjúban. Nariskin szerint az EU és az Egyesült Királyság által követett irányvonal hosszú távon a kontinens hanyatlásához vezethet.

Nariskin szerint az EU és az Egyesült Királyság által követett irányvonal hanyatláshoz vezet.
Nariskin szerint az EU és az Egyesült Királyság által követett irányvonal hanyatláshoz vezet.
Fotó: AFP

Nariskin figyelmeztet

Rámutatott, hogy az Európai Unió nem volt képes időben felismerni a globális politika és a nemzetközi ügyek dinamikáját.

„Az EU kissé lemaradt, míg más kulcsfontosságú szereplők, köztük az Egyesült Államok, lépést tartanak a korral” – fogalmazott. 
A tisztviselő szerint az unió politikai és társadalmi hanyatlása már a jelenlegi helyzetben is érzékelhető. A hírszerzési vezető szerint a gazdasági és politikai kihívások közepette az európai integráció eszméje is veszít vonzerejéből. „

A russzofóbia hatása az Európai Unió jelenlegi helyzetére és nemzetközi hírnevére jelentős. Az unió befolyása csökken, és ez a folyamat a nemzetközi színtéren is érzékelhető

– mondta Nariskin, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok nemrégiben közzétett nemzetbiztonsági stratégiája ezt a tendenciát egyértelműen alátámasztja.

 

