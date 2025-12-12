NATO-vezér: Olyan háború jön, amilyet nagyapáink és dédapáink éltek át

Mark Rutte csütörtöki, németországi felszólalása vészjósló volt. A NATO főtitkára szerint Európa újabb, nagy háborúra készülhet, hasonlóan ahhoz, amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek. Rutte kiemelte, hogy amikor tavaly átvette a főtitkári posztot, már akkor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában zajló események a jövőben más szövetséges országra is hatással lehetnek, ezért elengedhetetlen a háborús gondolkodásmódra való átállás.

Mark Rutte NATO főtitkár legutóbbi németországi felszólalásában a háborús fenyegetésekre figyelmeztetett

Fotó: KAY NIETFELD / DPA

A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetséges országok védelmi kiadásainak és haditechnikai kapacitásainak gyorsan növekednie kell, és a fegyveres erőknek minden szükséges eszköz rendelkezésre kell álljon a biztonság megőrzéséhez. Rutte szerint az orosz agresszió fenntartásában Kína játszik kulcsszerepet, mint Oroszország közvetlen támogatója, aki meg akarja akadályozni, hogy szövetségese kudarcot valljon Ukrajnában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha Putyin célt ér Ukrajnában, az ország orosz megszállás alá kerülhet és ezzel egyidőben a NATO határai mentén nőne a fegyveres konfliktus kockázata.

A főtitkár szerint Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunk is.

A konfliktus közvetlenül Európa kapujában zajlik, szerinte Oroszország visszahozta a háborút a kontinensre. Rutte úgy véli, hogy fel kell készülnünk a nagyszüleink által tapasztalt háborús körülményekre: rombolásra, tömeges mozgósításra, milliók elűzésére, széles körű szenvedésre és jelentős veszteségekre. Főtitkári kötelességének nevezte, hogy figyelmeztessen, mi következhet, ha nem gyorsítjuk fel a védelemre és Ukrajna támogatására tett erőfeszítéseket.

Rutte kiemelte, hogy a Kreml havonta közel 3 ezer drónt gyárt, és 2025-ben körülbelül 2000 szárazföldi támadórakétát állított elő. A háború kezdete óta több mint 1,1 millió orosz katona esett el, az idei évben pedig naponta átlagosan 1200 áldozatot követelt a konfliktus. A főtitkár hangsúlyozta, hogy Putyin saját népének életét áldozza fel, miközben gazdaságát háborús célokra állította át: a költségvetés közel 40 százalékát agresszióra fordítja, és a szerszámgépek 70 százaléka hadipari termelésben dolgozik – írja a NATO hivatalos oldalán.