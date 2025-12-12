NATO-vezér: Olyan háború jön, amilyet nagyapáink és dédapáink éltek át

Mark Rutte csütörtöki, németországi felszólalása vészjósló volt. A NATO főtitkára szerint Európa újabb, nagy háborúra készülhet, hasonlóan ahhoz, amit nagyszüleink és dédszüleink átéltek. Rutte kiemelte, hogy amikor tavaly átvette a főtitkári posztot, már akkor figyelmeztetett, hogy az Ukrajnában zajló események a jövőben más szövetséges országra is hatással lehetnek, ezért elengedhetetlen a háborús gondolkodásmódra való átállás.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy a szövetséges országok védelmi kiadásainak és haditechnikai kapacitásainak gyorsan növekednie kell, és a fegyveres erőknek minden szükséges eszköz rendelkezésre kell álljon a biztonság megőrzéséhez. Rutte szerint az orosz agresszió fenntartásában Kína játszik kulcsszerepet, mint Oroszország közvetlen támogatója, aki meg akarja akadályozni, hogy szövetségese kudarcot valljon Ukrajnában. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha Putyin célt ér Ukrajnában, az ország orosz megszállás alá kerülhet és ezzel egyidőben a NATO határai mentén nőne a fegyveres konfliktus kockázata.
A főtitkár szerint Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunk is.
A konfliktus közvetlenül Európa kapujában zajlik, szerinte Oroszország visszahozta a háborút a kontinensre. Rutte úgy véli, hogy fel kell készülnünk a nagyszüleink által tapasztalt háborús körülményekre: rombolásra, tömeges mozgósításra, milliók elűzésére, széles körű szenvedésre és jelentős veszteségekre. Főtitkári kötelességének nevezte, hogy figyelmeztessen, mi következhet, ha nem gyorsítjuk fel a védelemre és Ukrajna támogatására tett erőfeszítéseket.
Rutte kiemelte, hogy a Kreml havonta közel 3 ezer drónt gyárt, és 2025-ben körülbelül 2000 szárazföldi támadórakétát állított elő. A háború kezdete óta több mint 1,1 millió orosz katona esett el, az idei évben pedig naponta átlagosan 1200 áldozatot követelt a konfliktus. A főtitkár hangsúlyozta, hogy Putyin saját népének életét áldozza fel, miközben gazdaságát háborús célokra állította át: a költségvetés közel 40 százalékát agresszióra fordítja, és a szerszámgépek 70 százaléka hadipari termelésben dolgozik – írja a NATO hivatalos oldalán.
A NATO főtitkár nyilatkozatát Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter se hagyhatta szó nélkül:
Ha valakinek esetleg még mindig kétségei voltak afelől, hogy tényleg mindenkinek elment-e a józan esze Brüsszelben, akkor a NATO-főtitkár tegnapi berlini beszéde után végleg meggyőződhetett róla.
A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Mark Rutte merész kijelentéseket tett, például azt, hogy „mi” következünk az oroszok célpontjai között, valamint hogy Ukrajna biztonsága egyben a mi biztonságunkat is érinti.
Kiemelte, hogy a NATO-főtitkár korábban nem tett ilyen szélsőséges kijelentéseket, ám mostani állásfoglalása világosan jelzi, hogy Brüsszel teljesen szemben áll Donald Trump béketörekvéseivel. A tárcavezető kijelentette, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlatilag Rutte aláásta a béketárgyalásokon elért eredményeket.
Mi, magyarok a NATO tagjaként visszautasítjuk a főtitkár szavait! Az európai országok biztonságát ugyanis nem Ukrajna, hanem maga a NATO garantálja!! Ukrajna pedig magáért harcol, nem értünk.
Szijjártó Péter figyelmeztetett, hogy az ilyen provokatív nyilatkozatok felelőtlenek és veszélyesek. A bejegyzést pedig azzal zárta, hogy felszólítják Mark Ruttét, hogy fejezze be a háborús feszültség szítását!
Szijjártó Péter korábban a NATO külügyminiszteri tanácsának ülése után nyilatkozott Brüsszelben. A külügyminiszter szerint nyilvánvalóvá vált, hogy a NATO tagországai közül néhányan nem akarnak békét, háborút akarnak Oroszországgal.
a NATO mainstream európai tagjai azt mondják, hogy még ha béke is lesz, még ha sikeresek is lesznek az aláásási kísérletek dacára a béke-erőfeszítések, akkor is ők egy hosszú távú ellenséges viszonyban, egy hosszú távú ellenségeskedésben gondolkodnak Oroszországgal
– hívta fel rá a figyelmet.
Már nem csak az Unió készül háborúra
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter videót osztott meg közösségi oldalán, melyben közölte, hogy rossz híre van,
olvasom a NATO főtitkár tegnapi berlini beszédét, egy olyan háborúról beszél, amit a nagyszüleink és a dédszüleink szenvedtek el.
Kiemelte, hogy már nem csak az Európai Unió, de a NATO főtitkára is egy nagy, készülő európai háborúról beszél és erre készíti fel a közvéleményt. „Ugyanazt teszi, mint néhány héttel ezelőtt a francia vezérkar főnök, aki a francia családokból a gyerekek elvesztésére kondicionálta a francia családokat.”
Magyarország nem fog belesodródni egy ilyen háborúba, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez ne is törjön ki soha, és Magyarország ne vegyen részt benne.
A honvédelmi miniszter szerint ez nem légből kapott veszély, ha az „európai uniós nagyságok és a NATO-s háborús héják is erről beszélnek folyamatosan, azt nem lehet ignorálni, a biztonságunk a tét.”