Kitört a vita a NATO-ban: beleszólnának az ukrán béketervbe

A NATO-tagállamok egyre nyíltabban követelik, hogy beleszólást kapjanak a katonai szövetség jövőbeli szerepébe az Ukrajnáról szóló békemegállapodásban – írja a Politico brüsszeli tudósítása. A lap szerint a tagországok többsége elégedetlen amiatt, hogy a NATO „eddig nagyrészt mellőzötten” vett részt a folyamatban, miközben Washington és Moszkva között már zajlanak a magas szintű egyeztetések.

Mark Rutte NATO-főtitkár

Fotó: AFP

A Politico által idézett négy NATO-diplomata szerint a szövetségesek több kérdésben vörös vonalakat akarnak rögzíteni, ezek között szerepel:

Ukrajna NATO-csatlakozásának feltételei,

szövetséges csapatok és fegyverek elhelyezése NATO-területen,

valamint a nemzetközi jog tiszteletben tartása.

Elina Valtonen finn külügyminiszter világossá tette a lapnak:

Végső soron a NATO fog dönteni a NATO ügyeiben. Most a partnereinkkel és szövetségeseinkkel közösen dolgozzuk ki a vörös vonalakat.

Azután lett feszültség, hogy az európai országokat állítólag váratlanul érte az Egyesült Államok és Oroszország között a múlt hónap végén körvonalazott békecsomag, amelyet több európai fővárosban „Moszkva-barátnak” tartottak. Azóta az uniós tagállamok saját ellenjavaslatot is beterjesztettek, de megállapodás még nem született.

A NATO külügyminisztereinek szerdai brüsszeli találkozója lesz az első alkalom arra, hogy a tagállamok a szövetség keretein belül beszéljenek a béketerv részleteiről. A csúcstalálkozót éppen az után hívták össze, hogy Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja több órán át tárgyalt Moszkvában Vlagyimir Putyinnal.

Mark Rutte NATO-főtitkár hangsúlyozta:

Nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok álljon ezeknek az erőfeszítéseknek az élére, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy bármit, amit a háború lezárásáról szóló megállapodás a NATO-val kapcsolatban említ, külön kell kezelni a NATO-val.

A Politico szerint az amerikai–orosz előzetes tervezetekben szerepeltek olyan pontok, amelyek gyakorlatilag kizárnák Ukrajna NATO-csatlakozását, sőt a szövetséget arra köteleznék, hogy nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában, és még egy szabályt is beépítene, amely tiltja Kijev jövőbeli belépését a szervezetbe. Rutte szerint ezek a pontok mára „továbbléptek” az eredeti változathoz képest, míg Valtonen úgy fogalmazott:

„Az első terv Európával és a NATO-val kapcsolatos számos kérdését végül törölték.”

Az európai ellenjavaslat ugyanakkor szintén tartalmaz feltételeket, többek között egy megnemtámadási szerződést a NATO és Oroszország között, valamint azt az igényt, hogy NATO-vadászgépeket állomásoztassanak Lengyelországban.

A Politico szerint Marco Rubio amerikai külügyminiszter nem vesz részt a brüsszeli találkozón, és helyette csak helyettese, Christopher Landau utazott a tárgyalásokra. Oana Lungescu, a NATO korábbi szóvivője kritikusan jegyezte meg: „Rubio távolléte rossz üzenet, mert Amerikának még szorosabban kellene együttműködnie európai szövetségeseivel.”