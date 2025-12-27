Megszorításokat akar bevezetni a Tisza német testvérpártja

Thorsten Frei, a Szövetségi Kancellária vezetője szerint Németországban elérkezett az idő a megszorító döntésekhez. A CDU politikusa a Redaktionsnetzwerk Deutschlandnek adott interjúban arról beszélt: a nyugdíjkorhatárt nem lehet tovább egységesen kezelni, mert „nem mindenki dolgozhat ugyanannyi ideig”. Álláspontja szerint a korhatárt a munkakör jellegéhez és a járulékfizetéssel eltöltött évek számához kellene igazítani, mivel egyes fizikai vagy mentálisan megterhelő szakmákban jóval korábban elérik az emberek a teljesítőképességük határát – számol be róla a Welt.

Friedrich Merz német kancellár és Thorsten Frei kancelláriaminiszter

Fotó: AFP

Frei arra is felhívta a figyelmet, hogy a demográfiai folyamatok alapjaiban rengették meg a nyugdíjrendszert.

Míg az 1960-as években egy nyugdíjasra még hat aktív dolgozó jutott, ma már alig kettő. Eközben a nyugdíjban eltöltött idő megduplázódott: az emberek átlagosan több mint húsz éven keresztül kapnak ellátást. A politikus szerint ez hosszú távon nem tartható fenn, és ha nem történik beavatkozás, a társadalombiztosítási járulékok drasztikusan megemelkedhetnek.

A kancelláriaminiszter az egészségügyet sem kímélte. Úgy fogalmazott: Németországban működik a világ egyik legdrágább egészségügyi rendszere, miközben a lakosság egészségi állapota nem kiemelkedő. Frei szerint elkerülhetetlen, hogy bizonyos szolgáltatásokat kivegyenek az állami finanszírozásból, és szigorúbb szabályokat vezessenek be például a szakorvosok felkeresésénél. Mint mondta, ebben nagyobb szerep jutna a háziorvosoknak, hogy csökkenjen a rendszer túlterheltsége.

A CDU-s politikus szerint a szociális kiadások jelenlegi növekedési üteme veszélyezteti a társadalmi kohéziót, ezért a nyugdíj- és egészségügyi reform már nem politikai választás kérdése, hanem kényszer. A német nyugdíjbizottság a tervek szerint a nyár folyamán kezdi meg a rendszer jövőjéről szóló érdemi vitát.