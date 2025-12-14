A Wall Street Journal tavalyi cikke rámutatott, hogy Németország miért ellenzi hevesen az orosz állami vagyon Ukrajnának történő átadását. Attól tartanak, hogy ez precedenst teremtene, amely újabb követeléseket indíthatna el. Az ügy ma is éles viták tárgyát képezi, mivel sokak szerint a befagyasztott pénzeszközök felszabadítása kulcsfontosságú Ukrajna győzelméhez, miközben Berlin továbbra is fenntartja aggályait a nemzetközi jog és a történelmi precedensek miatt. Véleményük szerint az EU lépése más országokat is ösztönözhet kártérítési követelések előterjesztésére, például a gyarmati múlt vagy a rabszolgaság miatt.

Németország már tavaly is nemet mondott az EU tervére, amely szerint az orosz állami vagyon Ukrajnába kerülhetne Fotó: AFP

Németország már tavaly is nemet mondott

Berlin az egyik legerősebb ellenzője volt annak az amerikai kezdeményezésnek, amely a közel 300 milliárd dollár értékű orosz központi banki vagyon egy részének lefoglalását célozta, amit Moszkva Ukrajna elleni háborújának kezdete után fagyasztottak be.

A német kormány attól tartott, hogy a vagyon elkobzása precedenst teremtene, és új követeléseket generálna Németország ellen.

A G7-csoporton belül is megosztott volt a vélemény: Japán, amelynek saját kártérítési igényei voltak Dél-Koreával és más szomszédos országokkal szemben, ellenállt az orosz eszközök elkobzásának.

A második világháború utáni kártérítési követelések évtizedek óta sújtották Németországot, időnként megrontva kapcsolatait a szomszédos államokkal. A háború után Berlin kártérítést fizetett a szövetséges hatalmaknak és az akkori Szovjetuniónak, a holokauszt túlélőinek és családtagjaiknak pedig 1952 óta több mint 90 milliárd dollárt juttattak zsidó szervezetek szerint.

Az utóbbi években újra felmerültek további kártérítési követelések:

Lengyelország 2022 óta 1,3 billió dollárt követelt, míg

Görögország 2019 óta több mint 300 milliárd dollárt.

Németország szerint a háború utáni kezdeti kifizetések és az 1990-es újraegyesítési szerződés lezárták a kérdést. A szerződést az akkori Szovjetunió és az Egyesült Államok írták alá, Lengyelország, Görögország és Olaszország nem vettek részt benne.

2004-ben, Lengyelország EU-csatlakozása idején Berlin beleegyezett, hogy nem támogatja a Varsó ellen benyújtott kártérítési igényeket.

Cserébe Lengyelország visszavonta követeléseit, Mateusz Morawiecki akkori lengyel miniszterelnök így fogalmazott:

Amikor a hóhérokról, az áldozatokról, a büntetésről, a szenvedésről beszélünk… nem csak az emlékezést, nem csak az igazságot követeljük. Kártérítést követelünk.

Olaszországban az elmúlt években bírósági ítéletek születtek a náci megszállás áldozatainak családjai javára, sőt, néhány ítélet a német állami vagyon lefoglalását is célozta. Berlin az ügyeket az ENSZ Nemzetközi Bíróságához vitte.

Németország szerint a nemzetközi jog tiltja, hogy magánszemélyek külföldi bíróságok előtt állami követeléseket támaszthassanak, és az állami vagyon lefoglalása jogszerűtlen.

Az orosz külügyminisztérium az elkobzást „21. századi kalózkodásnak” nevezte, és orosz tisztviselők már akkor figyelmeztettek a lehetséges megtorlásra. A lengyel állam a második világháború után alig kapott kártérítést; a hidegháború idején a szovjetek a kártérítés helyett zsákmányolt német gépeket és hajókat adtak át. Németország később 270 millió dollárt fizetett az egyéni kérelmezőknek, miután országszerte széles körű pusztítást okozott, ötmillió ember halálát okozva, köztük hárommillió zsidóét.

A berlini fal leomlása után a kérdés újra előtérbe került, és Helmut Kohl akkori kancellár próbálta összekapcsolni a lengyel kártérítési igények elutasítását az ország háború utáni határainak elismerésével.

A német történész, Andreas Rödder szerint az olasz és lengyel követelések részben jogosak voltak, de Németország hibát követett el azzal, hogy jogi megközelítéssel próbálta kezelni őket, kompromisszum nélkül, ami elmérgesítette a helyzetet.

Berlin az orosz vagyon lefoglalásának elutasítását azzal is indokolta, hogy ez megóvja a még működő német vállalatokat a megtorlástól.

A Leave Russia csoport szerint 272 német vállalat működik Oroszországban.