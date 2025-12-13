48 órás munkahéttel készül Németország a háborúra

Hírlevél
A Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke, Wolf-Jürgen Stahl szerint a sorkötelezettség visszavezetése mellett a munkaidő növelése is elkerülhetetlen, és egyes területeken indokoltnak tartja a heti 48 órás munkahét bevezetését.
Németországvédelemfelkészülésháború

A Focus magazin „Machtmenschen” című podcastjában a Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia elnöke a védelmi képességek megerősítésének szükségességéről beszélt. Álláspontja szerint Németországnak gondoskodnia kell arról, hogy egy esetleges támadás esetén mind a polgári, mind a katonai védekezési készenlét biztosított maradjon. 

Németország a sorkötelezettség visszavezetése mellett a munkaidő növelését is indokoltnak tartja (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)
Megítélése szerint ez kizárólag önkéntességre alapozva nem érhető el. Stahl hangsúlyozta: alapvetően a Bundeswehrt védelmi szempontból működőképesnek tartja, ugyanakkor ezt a képességet sürgősen „javítani” kell. Ezzel összefüggésben a vezérőrnagy amellett érvelt, hogy egyes társadalmi területeken ismét indokolt lenne a heti 48 órás munkarend bevezetése – írja a Welt.

Hozzátette: 

a Bundeswehr megerősítése nem merül ki abban, hogy „több pénz” álljon rendelkezésre. A katonákat az új eszközök használatára is ki kell képezni, amelyben kulcsszerepet játszik az „időtényező”. A hadiiparban is elképzelhetőnek tartja a heti 48 órás munkahét bevezetését.

„Többet kell tennünk. Ez pedig azt jelenti, hogy feltételek nélkül több időt kell fordítanunk a biztonságunkra. Felkészültebben és gyorsabban kell bevethetővé válnunk” – fogalmazott Stahl.

Stahl szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök olyan mértékben fegyverzi fel országát, amely már túlmutat azon, ami az ukrajnai háborúhoz szükséges. Célja Európa meggyengítése, és ezt a célt már jelenleg is „hibrid támadásokkal” igyekszik elérni.

