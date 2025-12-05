Németországban büntetés járhat a sorozás ellen demonstráló diákoknak

Hírlevél
23 órája
Olvasási idő: 7 perc
Egyre élesebb vita bontakozik ki Németországban a sorkatonaság visszahozását előkészítő döntés miatt. Diákok tízezrei szervezkednek az ország 90 városában, hogy pénteken iskolai időben tüntessenek a sorozás újraindítása ellen. A tanárok országos szövetsége ugyanakkor fegyelmi szankciókat helyez kilátásba mindenkinek, aki emiatt nem megy be az órára. A diákszervezetek és az oktatási hatóságok között nyílt konfliktus alakult ki arról, hol húzódik a határ a kötelesség és a politikai részvételi jog között.
A WELT beszámolója alapján a „Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen” nevű országos kezdeményezés péntekre szervez demonstrációkat, mintegy 90 városban. A diákok szórólapokkal, online kampányokkal és helyi szervezőkkel mozgósítanak, és arra hívnak fel, hogy az órákról kilépve vonuljanak utcára tiltakozni a Bundestag előtt álló törvénytervezet miatt.

Erfurtban is tüntettek diákok a katonai szolgálat módosítására vonatkozó tervek ellen
Erfurtban diákok tüntettek a katonai szolgálat módosítására vonatkozó tervek ellen
Fotó: AFP

A CDU/CSU és az SPD megállapodása szerint a sorkatonaság egy új formája lépne életbe:

  • minden 18 éves fiatalt kötelezően megkérdeznének alkalmasságáról és motivációjáról,
  • ez a férfiak számára kötelező eljárás lenne,
  • a rendszer egyelőre önkéntes szolgálatra épülne,
  • ha kevés a jelentkező, új törvénnyel visszaállítanák a klasszikus sorozást.

A WELT emlékeztet: a sorozás 2011-es felfüggesztése óta ez lenne a legnagyobb változás a német hadsereg utánpótlási rendszerében.

A Tanárok Szövetsége kemény üzenetet küldött – fegyelmi eljárás is jöhet

A WELT által idézett Stefan Düll, a Német Tanárszövetség elnöke szerint „a tanítási idő nem politikai demonstrációkra való”. Úgy fogalmazott:

  • aki pénteken engedély nélkül hiányzik az óráról, fegyelmi eljárásra számíthat,
  • akár megrovás is járhat a tiltakozásban részt vevőknek,
  • „az iskolai sztrájk” megjelölés jogilag értelmezhetetlen, mert a diákok nem munkavállalók.

Düll hangsúlyozta: tiltakozni bárki tiltakozhat, de azt iskolaidőn kívül kell megtenni.

A tanárszövetség bírálja a diákmozgalom kommunikációját is, mondván: a kampány „hamis benyomást kelt”, mintha az iskolákban jogszerű lenne a sztrájk.

Több tartományi minisztérium is figyelmeztetést adott ki

Az MDR regionális közszolgálati csatorna beszámolója szerint a vita már túlmutat az iskolákon: három tartomány oktatási minisztériuma is állásfoglalást adott ki.

  • Szászország,
  • Szász-Anhalt,
  • Türingia

Külön-külön arra hívták fel a figyelmet, hogy a tanóráról való távolmaradás „jogellenes”, és a tiltakozásoknak a tanítás után kellene zajlaniuk. A türingiai tárca ugyanakkor este pontosította korábbi állítását: szülői kérelemre, egyedi mérlegeléssel, rövid felmentések adhatók.

A tartományok közös üzenete mégis világos: az iskolakötelezettség elsőbbséget élvez, és az iskolák feladata a rend megtartása.

A diákok országos szervezete visszautasítja a fenyegetést

A Szövetségi Diákkonferencia – amely a WELT szerint több százezer diákot képvisel – teljesen eltérő megközelítést képvisel. A szervezet főtitkára, Amy Kirchhoff úgy nyilatkozott:

  • a fiatalokat nem szabad büntetni politikai véleménynyilvánításért,
  • a gyülekezési szabadság „alkotmányos alapjog”,
  • a politikai nevelés nemcsak az iskolai tananyag része, hanem valós közéleti részvétel.

Szerintük a diákok éppen azért tiltakoznak iskolai időben, mert a vita a saját jövőjüket érinti közvetlenül – és ezt a pedagógusoknak el kellene ismerniük.

Pénteken eldőlhet, mekkora lesz a tiltakozó mozgalom ereje

A WELT és az MDR is arra számít, hogy országos megmozdulás alakul ki:

Berlin, Lipcse, Drezda, Erfurt és Magdeburg diákjai már szervezetten készülnek, több helyen alternatív „polgári órákat” is tartanak, ahol szakértők beszélnek a hadkötelezettség jogi és katonai hátteréről.

