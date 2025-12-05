Németországban büntetés járhat a sorozás ellen demonstráló diákoknak

A WELT beszámolója alapján a „Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen” nevű országos kezdeményezés péntekre szervez demonstrációkat, mintegy 90 városban. A diákok szórólapokkal, online kampányokkal és helyi szervezőkkel mozgósítanak, és arra hívnak fel, hogy az órákról kilépve vonuljanak utcára tiltakozni a Bundestag előtt álló törvénytervezet miatt.

Erfurtban diákok tüntettek a katonai szolgálat módosítására vonatkozó tervek ellen

Fotó: AFP

A CDU/CSU és az SPD megállapodása szerint a sorkatonaság egy új formája lépne életbe:

minden 18 éves fiatalt kötelezően megkérdeznének alkalmasságáról és motivációjáról,

ez a férfiak számára kötelező eljárás lenne,

a rendszer egyelőre önkéntes szolgálatra épülne,

ha kevés a jelentkező, új törvénnyel visszaállítanák a klasszikus sorozást.

A WELT emlékeztet: a sorozás 2011-es felfüggesztése óta ez lenne a legnagyobb változás a német hadsereg utánpótlási rendszerében.

A Tanárok Szövetsége kemény üzenetet küldött – fegyelmi eljárás is jöhet

A WELT által idézett Stefan Düll, a Német Tanárszövetség elnöke szerint „a tanítási idő nem politikai demonstrációkra való”. Úgy fogalmazott:

aki pénteken engedély nélkül hiányzik az óráról, fegyelmi eljárásra számíthat,

akár megrovás is járhat a tiltakozásban részt vevőknek,

„az iskolai sztrájk” megjelölés jogilag értelmezhetetlen, mert a diákok nem munkavállalók.

Düll hangsúlyozta: tiltakozni bárki tiltakozhat, de azt iskolaidőn kívül kell megtenni.

A tanárszövetség bírálja a diákmozgalom kommunikációját is, mondván: a kampány „hamis benyomást kelt”, mintha az iskolákban jogszerű lenne a sztrájk.

„Schulstreik gegen Wehrpflicht“ – Lehrerverband droht mit „erzieherischen Maßnahmen“https://t.co/2O4nA2YRGQ — 👀 𝓢𝓬𝓲𝓮𝓷𝔃𝓲𝓪𝓽𝓸 𝓼𝓸𝓬𝓲𝓪𝓵𝓮 🤔 (@linuxkumpel) December 4, 2025

Több tartományi minisztérium is figyelmeztetést adott ki

Az MDR regionális közszolgálati csatorna beszámolója szerint a vita már túlmutat az iskolákon: három tartomány oktatási minisztériuma is állásfoglalást adott ki.

Szászország,

Szász-Anhalt,

Türingia

Külön-külön arra hívták fel a figyelmet, hogy a tanóráról való távolmaradás „jogellenes”, és a tiltakozásoknak a tanítás után kellene zajlaniuk. A türingiai tárca ugyanakkor este pontosította korábbi állítását: szülői kérelemre, egyedi mérlegeléssel, rövid felmentések adhatók.

A tartományok közös üzenete mégis világos: az iskolakötelezettség elsőbbséget élvez, és az iskolák feladata a rend megtartása.