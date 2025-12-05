Németországban büntetés járhat a sorozás ellen demonstráló diákoknak

A WELT beszámolója alapján a „Iskolai sztrájk a sorkatonaság ellen” nevű országos kezdeményezés péntekre szervez demonstrációkat, mintegy 90 városban. A diákok szórólapokkal, online kampányokkal és helyi szervezőkkel mozgósítanak, és arra hívnak fel, hogy az órákról kilépve vonuljanak utcára tiltakozni a Bundestag előtt álló törvénytervezet miatt.
A CDU/CSU és az SPD megállapodása szerint a sorkatonaság egy új formája lépne életbe:
- minden 18 éves fiatalt kötelezően megkérdeznének alkalmasságáról és motivációjáról,
- ez a férfiak számára kötelező eljárás lenne,
- a rendszer egyelőre önkéntes szolgálatra épülne,
- ha kevés a jelentkező, új törvénnyel visszaállítanák a klasszikus sorozást.
A WELT emlékeztet: a sorozás 2011-es felfüggesztése óta ez lenne a legnagyobb változás a német hadsereg utánpótlási rendszerében.
A Tanárok Szövetsége kemény üzenetet küldött – fegyelmi eljárás is jöhet
A WELT által idézett Stefan Düll, a Német Tanárszövetség elnöke szerint „a tanítási idő nem politikai demonstrációkra való”. Úgy fogalmazott:
- aki pénteken engedély nélkül hiányzik az óráról, fegyelmi eljárásra számíthat,
- akár megrovás is járhat a tiltakozásban részt vevőknek,
- „az iskolai sztrájk” megjelölés jogilag értelmezhetetlen, mert a diákok nem munkavállalók.
Düll hangsúlyozta: tiltakozni bárki tiltakozhat, de azt iskolaidőn kívül kell megtenni.
A tanárszövetség bírálja a diákmozgalom kommunikációját is, mondván: a kampány „hamis benyomást kelt”, mintha az iskolákban jogszerű lenne a sztrájk.
Több tartományi minisztérium is figyelmeztetést adott ki
Az MDR regionális közszolgálati csatorna beszámolója szerint a vita már túlmutat az iskolákon: három tartomány oktatási minisztériuma is állásfoglalást adott ki.
- Szászország,
- Szász-Anhalt,
- Türingia
Külön-külön arra hívták fel a figyelmet, hogy a tanóráról való távolmaradás „jogellenes”, és a tiltakozásoknak a tanítás után kellene zajlaniuk. A türingiai tárca ugyanakkor este pontosította korábbi állítását: szülői kérelemre, egyedi mérlegeléssel, rövid felmentések adhatók.
A tartományok közös üzenete mégis világos: az iskolakötelezettség elsőbbséget élvez, és az iskolák feladata a rend megtartása.
A diákok országos szervezete visszautasítja a fenyegetést
A Szövetségi Diákkonferencia – amely a WELT szerint több százezer diákot képvisel – teljesen eltérő megközelítést képvisel. A szervezet főtitkára, Amy Kirchhoff úgy nyilatkozott:
- a fiatalokat nem szabad büntetni politikai véleménynyilvánításért,
- a gyülekezési szabadság „alkotmányos alapjog”,
- a politikai nevelés nemcsak az iskolai tananyag része, hanem valós közéleti részvétel.
Szerintük a diákok éppen azért tiltakoznak iskolai időben, mert a vita a saját jövőjüket érinti közvetlenül – és ezt a pedagógusoknak el kellene ismerniük.
Pénteken eldőlhet, mekkora lesz a tiltakozó mozgalom ereje
A WELT és az MDR is arra számít, hogy országos megmozdulás alakul ki:
Berlin, Lipcse, Drezda, Erfurt és Magdeburg diákjai már szervezetten készülnek, több helyen alternatív „polgári órákat” is tartanak, ahol szakértők beszélnek a hadkötelezettség jogi és katonai hátteréről.