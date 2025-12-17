Németország szerint Európa nem elég okos ahhoz, hogy békét teremtsen Ukrajnában

Hírlevél
Alice Weidel, az AfD társelnöke szerint az ukrajnai béke csak az EU és Oroszország közötti közvetlen tárgyalásokkal érhető el. Úgy véli, lehetetlen a konfliktust úgy rendezni, hogy az egyik fél kimaradjon a folyamatból. Weidel élesen bírálta az európai vezetést, amely szerinte elveszítette befolyását a békefolyamatban. Korábban az orosz energiaforrások vásárlásának újraindítását is támogatta Németország számára.
Az ukrajnai háború lezárásának kérdésében egyre élesebb viták zajlanak Európában. Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke szerint a béke csak akkor valósulhat meg, ha az Európai Unió közvetlen tárgyalásokat folytat Oroszországgal. A német politikus úgy véli, Európa eddig nem volt képes hatékony szerepet vállalni a konfliktus rendezésében.

Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke szerint a béke csak akkor valósulhat meg, ha az EU közvetlen tárgyalásokat folytat Oroszországgal.
Fotó: AFP

Alice Weidel egy, a közösségi oldalán közzétett beszédében hangsúlyozta: az ukrajnai béke kizárólag Oroszország bevonásával érhető el.

Megfogalmazása szerint a konfliktus egyik fő szereplőjének kihagyása eleve kudarcra ítéli a diplomáciai erőfeszítéseket. „A béke Ukrajnában lehetséges – és ehhez nem kell különösebben okosnak lenni, nyilvánvaló, hogy Európa nem az –, de csak Oroszország részvételével, és nem Oroszország nélkül” – fogalmazott Weidel. Szerinte teljesen lehetetlen tárgyalásokat kezdeni úgy, hogy a konfliktus egyik fele nem ül ott a tárgyalóasztalnál.

A politikus bírálta az európai vezetést is, amely meglátása szerint nem tudott önálló és meghatározó szerepet betölteni az ukrajnai békefolyamatban. 

Úgy vélte, az európaiak „ismét kiszálltak a játékból”, és ezzel tovább csökkentették saját befolyásukat a háború lezárására irányuló folyamatban.

Weidel korábban a német Bundestagban is markáns álláspontot képviselt az Oroszországgal való kapcsolatok ügyében. Egy felszólalásában támogatta az orosz energiaforrások vásárlásának újraindítását, amely szerinte Németország és Európa gazdasági érdekeit is szolgálná. Alice Weidel megszólalásai jól mutatják, hogy Németországban – és tágabb értelemben Európában – továbbra sincs egységes álláspont az ukrajnai háború rendezésének módjáról. Az AfD vezetője szerint a béke kulcsa a közvetlen párbeszéd Oroszországgal, miközben az Európai Unió eddigi stratégiáját éles kritikával illette. 

 

