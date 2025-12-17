Németország szerint Európa nem elég okos ahhoz, hogy békét teremtsen Ukrajnában

Az ukrajnai háború lezárásának kérdésében egyre élesebb viták zajlanak Európában. Alice Weidel, a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnöke szerint a béke csak akkor valósulhat meg, ha az Európai Unió közvetlen tárgyalásokat folytat Oroszországgal. A német politikus úgy véli, Európa eddig nem volt képes hatékony szerepet vállalni a konfliktus rendezésében.

Fotó: AFP

Alice Weidel egy, a közösségi oldalán közzétett beszédében hangsúlyozta: az ukrajnai béke kizárólag Oroszország bevonásával érhető el.

Megfogalmazása szerint a konfliktus egyik fő szereplőjének kihagyása eleve kudarcra ítéli a diplomáciai erőfeszítéseket. „A béke Ukrajnában lehetséges – és ehhez nem kell különösebben okosnak lenni, nyilvánvaló, hogy Európa nem az –, de csak Oroszország részvételével, és nem Oroszország nélkül” – fogalmazott Weidel. Szerinte teljesen lehetetlen tárgyalásokat kezdeni úgy, hogy a konfliktus egyik fele nem ül ott a tárgyalóasztalnál.

"Ein Frieden in der Ukraine ist natürlich – und dafür muss man nicht besonders intelligent sein, offensichtlich ist das Europa nicht – nur mit Russland möglich ist und nicht ohne Russland." pic.twitter.com/KfRZgzCKjL — Alice Weidel (@Alice_Weidel) December 17, 2025

A politikus bírálta az európai vezetést is, amely meglátása szerint nem tudott önálló és meghatározó szerepet betölteni az ukrajnai békefolyamatban.

Úgy vélte, az európaiak „ismét kiszálltak a játékból”, és ezzel tovább csökkentették saját befolyásukat a háború lezárására irányuló folyamatban.

Weidel korábban a német Bundestagban is markáns álláspontot képviselt az Oroszországgal való kapcsolatok ügyében. Egy felszólalásában támogatta az orosz energiaforrások vásárlásának újraindítását, amely szerinte Németország és Európa gazdasági érdekeit is szolgálná. Alice Weidel megszólalásai jól mutatják, hogy Németországban – és tágabb értelemben Európában – továbbra sincs egységes álláspont az ukrajnai háború rendezésének módjáról. Az AfD vezetője szerint a béke kulcsa a közvetlen párbeszéd Oroszországgal, miközben az Európai Unió eddigi stratégiáját éles kritikával illette.