Németország új szuperfegyvere – vagy csak egy „vakfoltos acélóriás”?

A németországi KNDS vállalat szerint a Leopard 2A8 minden elemében megfelel a modern hadviselés követelményeinek. A fejlesztők a legmodernebb védelmi technológiák alkalmazását hangsúlyozzák, azonban a harctéri tapasztalatok alapján korántsem egyértelmű, hogy az új modell valóban alkalmas-e a jelenleg zajló konfliktusok kihívásaira – írja a RIA Novosztyi.

Németország bemutatta új „szuperfegyverét”, a Leopard 2A8 harckocsit Fotó: AFP

Németország új szuperfegyvere: a Leopard 2A8 harckocsi

A jármű az A7+ változatra épül, de jelentősen átalakított toronnyal és teljesen új első páncélzattal rendelkezik. A módosításoknak köszönhetően külseje erősen hasonlít a dél-koreai K2 Black Pantherre. A körkörös védelem erősítése mellett fejlesztették az aknavédelmet, a tűzvezető rendszert, a kommunikációs felszerelést és a toronyra szerelhető, távirányítású nehézgéppuskát is.

A legfontosabb újdonság azonban az izraeli gyártmányú Trophy aktív védelmi rendszer, amely páncéltörő rakéták és gránátok elfogására szolgál.

A rendszer több irányból érkező támadások ellen is képes működni, és Izraelben bizonyítottan hatékonynak bizonyult.

A Bundeswehr összesen 123 darab Leopard 2A8-at rendel, a szállítások 2027-ben indulnak.

Az első példányokat a Litvániába telepített német alakulat kapja meg, amely a második világháború óta az első tartós német katonai jelenlét külföldön. Berlin szerint a fejlesztés a NATO keleti szárnyának erősítését szolgálja, és a tank elsődleges feladata Oroszország feltartóztatása lenne. Csakhogy a modern harctér alakulása nem feltétlenül igazolja ezt az ambiciózus szerepet.

Leopard 2A8 and 2A8NO are here. Those two MBTs' are the first that were made from scratch since 1992.



Several hundreds Leopards 2A8 are now on order. 2A8CZ for Czechia as well.



Delivery for Bundeswehr is to commence in 2027, for Norway in 2026 and for Czechia in 2028. pic.twitter.com/8QpnQGz3ZN — Daniel of Bohemia (@Danny_elMayor) November 19, 2025

A jelentősen megnövelt páncélzat és felszereltség miatt a Leopard 2A8 tömege elérte a 70 tonnát, így a világ legnehezebb fő harckocsijává vált. Ez a súly a szakértők szerint Kelet-Európában inkább hátrány, hiszen a terep és az utánpótlási korlátok miatt a mozgékonyság különösen fontos.

A drónok térnyerése tovább növeli a kétségeket. Bár a Trophy rendszer hatékony a klasszikus páncéltörő fegyverek ellen, a tank felső részén mintegy 70 fokos „vakfolt” marad, amelyen keresztül a tapasztalt FPV-drónkezelők könnyen támadhatnak.

A fronton már bebizonyosodott, hogy még a legmodernebb nyugati harckocsik is rendkívül sérülékenyek a néhány ezer dolláros drónokkal szemben.

A gyakorlat azt is megmutatta, hogy a harckocsik túléléséhez a személyzet aktív részvétele, valamint saját elfogó drónok alkalmazása is szükséges. Az orosz tapasztalatok szerint a gyors FPV-k hatékonyan vadásznak a lassú, nagy bombákat szállító hexakopterekre, amelyek súlyos veszélyt jelentenek a páncélosokra.

A kritikusok szerint a Leopard 2A8 tervezése nem vette kellőképpen figyelembe ezeket az új körülményeket, így a harckocsi ugyan erős, de alapvetően egy olyan harctérre készült, amely már nem létezik.

A 30 millió eurós darabár pedig tovább növeli a kételyeket: egy ilyen rendkívül drága eszköz vajon mennyire lehet hatékony egy olyan háborúban, ahol olcsó drónok döntik el a küzdelmet?