A német kormány erősíteni kívánja Ukrajna védelmét Oroszországgal szemben, többek között közös haditechnikai fejlesztések és gyártás révén. Ezek a fő pontjai annak a tervnek, amely Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködésének jelentős bővítését irányozza elő – írja a Handelsblatt.
Ukrajna katonai támogatása létfontosságú, kölcsönös jelentőségű
– áll a szövetségi kormány tízpontos tervében, amely a német–ukrán fegyveripari együttműködés megerősítését célozza. A dokumentum szerint ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy feltartóztassák a nemzetközi jogot sértő orosz agressziót nyugati irányban. A tervek között szerepel egy ukrán összekötő iroda létrehozása Berlinben. Emellett kiemelt projekteken fognak együtt dolgozni, ami kiterjed majd a kutatás-fejlesztésre és haditechnikai eszközök gyártására is.
Hogy az együttműködés már most is milyen szoros, az hétfőn a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) berlini német–ukrán gazdasági fórumán vált egyértelművé. A Német Ipari Szövetség (BDI) által szervezett konferencián 110 hadipari vállalat képviselője vett részt mindkét országból, a startupoktól egészen a nagyvállalatokig. Írtunk róla, hogy a német parlament várhatóan szerdán jóváhagy több mint 50 milliárd euró értékű katonai beszerzést, folytatva az újrafegyverkezési folyamatot.
Ukrán dróngyártás Németországban
A berlini rendezvény keretében megállapodást írt alá a német Quantum Systems startup és az ukrán Frontline Robotics vállalat. Ennek értelmében a Frontline a jövőben drónjait a Quantum németországi létesítményeiben is fog drónokat gyártani, annak érdekében, hogy Ukrajnát gyorsan nagy mennyiségekkel lehessen ellátni. A megállapodással először fordul elő, hogy ukrán vállalatok Németországban folytatnak gyártói tevékenységet.