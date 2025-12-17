A német kormány erősíteni kívánja Ukrajna védelmét Oroszországgal szemben, többek között közös haditechnikai fejlesztések és gyártás révén. Ezek a fő pontjai annak a tervnek, amely Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködésének jelentős bővítését irányozza elő – írja a Handelsblatt.

Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog

Ukrajna katonai támogatása létfontosságú, kölcsönös jelentőségű

– áll a szövetségi kormány tízpontos tervében, amely a német–ukrán fegyveripari együttműködés megerősítését célozza. A dokumentum szerint ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy feltartóztassák a nemzetközi jogot sértő orosz agressziót nyugati irányban. A tervek között szerepel egy ukrán összekötő iroda létrehozása Berlinben. Emellett kiemelt projekteken fognak együtt dolgozni, ami kiterjed majd a kutatás-fejlesztésre és haditechnikai eszközök gyártására is.

Hogy az együttműködés már most is milyen szoros, az hétfőn a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) berlini német–ukrán gazdasági fórumán vált egyértelművé. A Német Ipari Szövetség (BDI) által szervezett konferencián 110 hadipari vállalat képviselője vett részt mindkét országból, a startupoktól egészen a nagyvállalatokig. Írtunk róla, hogy a német parlament várhatóan szerdán jóváhagy több mint 50 milliárd euró értékű katonai beszerzést, folytatva az újrafegyverkezési folyamatot.

One of the first offices to support Ukrainian arms exports is preparing to open in #Berlin. President #Zelenskyy stated at the German-Ukrainian Economic Forum that, during the war, Ukraine not only seeks assistance but also offers its partners joint defense production projects.… pic.twitter.com/DXT1lte8r6 — Ukraine Business News (@theUBN) December 17, 2025

Ukrán dróngyártás Németországban

A berlini rendezvény keretében megállapodást írt alá a német Quantum Systems startup és az ukrán Frontline Robotics vállalat. Ennek értelmében a Frontline a jövőben drónjait a Quantum németországi létesítményeiben is fog drónokat gyártani, annak érdekében, hogy Ukrajnát gyorsan nagy mennyiségekkel lehessen ellátni. A megállapodással először fordul elő, hogy ukrán vállalatok Németországban folytatnak gyártói tevékenységet.