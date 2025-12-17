Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
NYT

Jön az elképzelhetetlen: Trump és Zelenszkij megállapodása után sokkban Európa

Háború

Zelenszkijnek annyi, kihirdethetik Oroszország győzelmét

Link másolása
Vágólapra másolva!
A német kormány egy tízpontos tervben vázolta fel az Ukrajnával tervezett fegyveripari együttműködés bővítését. A dokumentum közös kutatásra, fejlesztésre és gyártásra épülő projektek elindítását irányozza elő, valamint Berlinben összekötő irodát hoznak létre az ukrán védelmi ipar számára. Már konkrét megállapodás is született ukrán drónok németországi gyártásáról.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fegyveripari együttműködésNémetországorosz-ukrán háborúUkrajna

A német kormány erősíteni kívánja Ukrajna védelmét Oroszországgal szemben, többek között közös haditechnikai fejlesztések és gyártás révén. Ezek a fő pontjai annak a tervnek, amely Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködésének jelentős bővítését irányozza elő – írja a Handelsblatt.

Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog
Németország és Ukrajna fegyveripari együttműködése jelentős bővülni fog
Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO / ANADOLU

Ukrajna katonai támogatása létfontosságú, kölcsönös jelentőségű

– áll a szövetségi kormány tízpontos tervében, amely a német–ukrán fegyveripari együttműködés megerősítését célozza. A dokumentum szerint ez jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy feltartóztassák a nemzetközi jogot sértő orosz agressziót nyugati irányban. A tervek között szerepel egy ukrán összekötő iroda létrehozása Berlinben. Emellett kiemelt projekteken fognak együtt dolgozni, ami kiterjed majd a kutatás-fejlesztésre és haditechnikai eszközök gyártására is.

Hogy az együttműködés már most is milyen szoros, az hétfőn a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) berlini német–ukrán gazdasági fórumán vált egyértelművé. A Német Ipari Szövetség (BDI) által szervezett konferencián 110 hadipari vállalat képviselője vett részt mindkét országból, a startupoktól egészen a nagyvállalatokig. Írtunk róla, hogy a német parlament várhatóan szerdán jóváhagy több mint 50 milliárd euró értékű katonai beszerzést, folytatva az újrafegyverkezési folyamatot.

Ukrán dróngyártás Németországban

A berlini rendezvény keretében megállapodást írt alá a német Quantum Systems startup és az ukrán Frontline Robotics vállalat. Ennek értelmében a Frontline a jövőben drónjait a Quantum németországi létesítményeiben is fog drónokat gyártani, annak érdekében, hogy Ukrajnát gyorsan nagy mennyiségekkel lehessen ellátni. A megállapodással először fordul elő, hogy ukrán vállalatok Németországban folytatnak gyártói tevékenységet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!