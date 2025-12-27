Netanjahu hamarosan dönthet a választásokról

Benjamin Netanjahu miniszterelnök az Egyesült Államokban tett látogatása után fogja kiválasztani a jövő évi választások időpontját – közölte Daphna Liel, az N12 News újságírója pénteken. Az N12-es Ulpan Shishi című műsorban Liel arról beszélt, hogy Netanjahu nehézségekre számít egy olyan törvénytervezet elfogadásával, amely az Izraeli Védelmi Erőkbe való ultraortodox besorozást szabályozná, és attól tart, hogy a kormány emiatt összeomolhat – írja a The Jerusalem Post.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök

Fotó: AFP

A Maariv a hónap elején arról számolt be, hogy Netanjahu abban bízik, hogy az amerikai útja előtt elfogadja a haredi (ultraortodox) törvénytervezetet, ez azonban most már nem valószínű.

Az Agudat Jiszráél Tórai Bölcsek Tanácsa, az izraeli haszid zsidóságot képviselő politikai mozgalom, vasárnapi ülésén dönt arról, hogy támogatja-e a törvénytervezetet jelenlegi formájában, vagy ellenzi azt.

December 6-án hozták nyilvánosságra a haredi törvénytervezet legfrissebb részleteit, amelynek célja egy olyan jogszabály létrehozása, amely megoldja az ultraortodox zsidók problémáját, akik megtagadják az izraeli hadseregben való szolgálatot.

A Kneszet Külügyi és Védelmi Bizottságában egymást követő maratoni ülésekre került sor a törvényjavaslattal kapcsolatban, egyes törvényhozók a hatékonyság hiányát kritizálták. A tervezet jelentős ellenállásba ütközött több koalíciós és ellenzéki képviselő részéről, ami csökkentette annak esélyét, hogy a törvényjavaslat jelenlegi vázlata átmenjen a második és harmadik olvasaton, amikor végül a Kneszet plénuma elé kerül, hogy törvényerőre emelkedjen – magyarázza a The Jerusalem Post.

A Maariv pénteken közzétett közvélemény-kutatása szerint a Netanjahu koalíció továbbra is 50, a Likud párt pedig csak 25 mandátummal rendelkezne, ha ma tartanák a választásokat.

Naftali Bennet volt miniszterelnök egy helyet veszített Avigdor Liberman Jiszráel Bejtenujával szemben, előbbi 22 helyen maradt, míg utóbbi 10-et nyert.