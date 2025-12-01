Rettegés a falvakban: fegyveresek több száz gyereket raboltak el, még az 5 éveseket is

Nemrég súlyos tragédia rázta meg Papiri falu lakóit, miután fegyveresek egy csoportja betört egy iskolába és több mint 300 gyereket elrabolt. Nigéria falvaiban azóta eluralkodott a rettegés, miután a lakók szerint ha beszélni mernek, a fegyveresek értük is eljönnek – írja a BBC.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég egy fegyveres csoport betört a Nigéria középső részén található Pairi falú katolikus iskolájába, ahonnan legalább 300 gyermeket elraboltak, egy részük alig öt éves volt. Az eset óta a szülők több helyre is fordultak segítségért, azonban a közösség rettegésben tölti mindennapjait. Ha meghallják, hogy bármit is mondasz róluk, mielőtt észrevennéd, eljönnek érted. Eljönnek a házadhoz és elvisznek a bozótosba – nyilatkozta az egyik elrabolt gyerek anyja.
A szülők szerint mindenki tudja, hogy hol rejtőzik a banda, azonban egyedül nem mehetnek oda, mert az túl veszélyes lenne.
Az ilyen bandák általában könnyű pénznek tekintik az emberrablást és váltságdíjat követelnek. Az országban azonban hivatalosan tilos a váltságdíj kifizetése így sokan illegalitásban próbálják megoldani a pénz összegyűjtését. Aki pedig nem fizet, az általában nem látja többet az elrabolt szerettét. De gyakran még a pénz sem elegendő, hiszen számtalan esetben a kórokozók és az embertelen körülmények miatt az áldozatok nem élik meg a váltságdíj kifizetését.
Nigéria egyre inkább radikalizálódik, rendszeres a keresztények elleni támadás
Az elmúlt időszakban az országban egyre inkább megszaporodtak az emberrablások. A banditák általában marhatáborokban élnek a bozótos mélyén. A bandák nagyrészt etnikai fulani emberekből állnak, akik hagyományosan nomád pásztorok. Az esetet egyelőre egy csoport sem vállalata magára, azonban a kormány legutóbbi tájékoztatása szerint feltehetőleg dzsihadisták az elkövetők. A vallási szélsőségesek az elmúlt időszakban egyre nagyobb problémát jelentenek Nigériában.
A Lakurawa nevű dzsihadista csoport fegyveresei Szokoto állam egyik falvát támadták meg nemrég, aminek során 28 embert meggyilkoltak. Az ENSZ statisztikái szerint 2009 óta több mint negyvenezer ember veszítette életét dzsihadisták támadásában.
Donald Trump amerikai elnök nemrégiben felszólította a nigériai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására, különben Washington katonai beavatkozást is mérlegelhet. Az amerikai elnök azzal vádolta a nigériai kormányt, hogy nem védi meg a keresztényeket. Daniel Bwala, a nigériai elnök tanácsadója ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy Nigéria örömmel fogadná az Egyesült Államok segítségét az iszlamista felkelők elleni küzdelemben, de megjegyezte, hogy Nigéria egy „szuverén” ország.
A helyiek nem tudnak mit tenni, kiegyeznek
Az elmúlt években számtalan példa akadt rá, hogy az elszeparált falvak lakói megelégelték a kormány soha el nem érkező beavatkozására való várakozást és saját jogon kiegyeztek a környék bandáival. Katsina állam, Nigéria távoli északi részén, jó példa erre. A régió régóta egyet jelentett a bizonytalansággal – különösen a banditizmussal és a tömeges emberrablással.
Az elmúlt évben azonban a dolgok elkezdtek megváltozni, részben a bandita vezetők és a közösségi vezetők között megkötött számos békemegállapodásnak köszönhetően. Széles fák árnyékában, szőnyegeken ülve a két fél képviselői megvitatták a szerződési feltételeket, mielőtt végül megegyeztek.
A banditák vezetői hajlandóak voltak tárgyalni, bár kritikával illették őket, amiért AK-47-es és más fegyverekkel felfegyverkezve vettek részt a béketárgyalásokon. A hírek szerint azonban a megállapodások óta jól látható csökkent az emberrablások száma a környéken. A központi kormányzat hatékony fellépése nélkül azonban ezek a megállapodások feltehetőleg csak időlegesek, az iszlám radikalizmus pedig tovább fog erősödni az ellenőrzés nélküli, távoli régiókban.