Rettegés a falvakban: fegyveresek több száz gyereket raboltak el, még az 5 éveseket is

Nemrég súlyos tragédia rázta meg Papiri falu lakóit, miután fegyveresek egy csoportja betört egy iskolába és több mint 300 gyereket elrabolt. Nigéria falvaiban azóta eluralkodott a rettegés, miután a lakók szerint ha beszélni mernek, a fegyveresek értük is eljönnek – írja a BBC.

A St. Mary's katolikus iskola a Nigéria középső részén fekvő Papiri faluban

Fotó: IFEANYI IMMANUEL BAKWENYE / AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég egy fegyveres csoport betört a Nigéria középső részén található Pairi falú katolikus iskolájába, ahonnan legalább 300 gyermeket elraboltak, egy részük alig öt éves volt. Az eset óta a szülők több helyre is fordultak segítségért, azonban a közösség rettegésben tölti mindennapjait. Ha meghallják, hogy bármit is mondasz róluk, mielőtt észrevennéd, eljönnek érted. Eljönnek a házadhoz és elvisznek a bozótosba – nyilatkozta az egyik elrabolt gyerek anyja.

A szülők szerint mindenki tudja, hogy hol rejtőzik a banda, azonban egyedül nem mehetnek oda, mert az túl veszélyes lenne.

Az ilyen bandák általában könnyű pénznek tekintik az emberrablást és váltságdíjat követelnek. Az országban azonban hivatalosan tilos a váltságdíj kifizetése így sokan illegalitásban próbálják megoldani a pénz összegyűjtését. Aki pedig nem fizet, az általában nem látja többet az elrabolt szerettét. De gyakran még a pénz sem elegendő, hiszen számtalan esetben a kórokozók és az embertelen körülmények miatt az áldozatok nem élik meg a váltságdíj kifizetését.

Nigéria egyre inkább radikalizálódik, rendszeres a keresztények elleni támadás

Az elmúlt időszakban az országban egyre inkább megszaporodtak az emberrablások. A banditák általában marhatáborokban élnek a bozótos mélyén. A bandák nagyrészt etnikai fulani emberekből állnak, akik hagyományosan nomád pásztorok. Az esetet egyelőre egy csoport sem vállalata magára, azonban a kormány legutóbbi tájékoztatása szerint feltehetőleg dzsihadisták az elkövetők. A vallási szélsőségesek az elmúlt időszakban egyre nagyobb problémát jelentenek Nigériában.

A Lakurawa nevű dzsihadista csoport fegyveresei Szokoto állam egyik falvát támadták meg nemrég, aminek során 28 embert meggyilkoltak. Az ENSZ statisztikái szerint 2009 óta több mint negyvenezer ember veszítette életét dzsihadisták támadásában.

Donald Trump amerikai elnök nemrégiben felszólította a nigériai kormányt, hogy tegyen határozott lépéseket a keresztények elleni támadások megállítására, különben Washington katonai beavatkozást is mérlegelhet. Az amerikai elnök azzal vádolta a nigériai kormányt, hogy nem védi meg a keresztényeket. Daniel Bwala, a nigériai elnök tanácsadója ennek kapcsán azt nyilatkozta, hogy Nigéria örömmel fogadná az Egyesült Államok segítségét az iszlamista felkelők elleni küzdelemben, de megjegyezte, hogy Nigéria egy „szuverén” ország.