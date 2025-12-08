Az ukrán Nobel-békedíjas rakétát kér Berlintől

A Nobel-békedíjas Matvijcsuk nyilatkozatában éles hangon bírálta a német kormány hónapok óta tartó óvatosságát. Úgy fogalmazott: Európa mostani történelmi helyzetében „minden politikai vezetőre a bátorság és a felelősség próbatétele” vár. Szerinte Ukrajna csak akkor tudja megvédeni nagyvárosait és civil lakosságát, ha már az orosz területről indított rakétákat is képes semlegesíteni, írja az Exxpress.
Az aktivista arra emlékeztetett, hogy kelet-ukrajnai iskolák akár egyetlen perc alatt célponttá válhatnak.
Egyetlen módja, hogy megmentsük a gyerekeket, ha megállítjuk a rakétákat még az orosz katonai repülőtereken
– mondta. Kijev szerint erre lenne alkalmas a Taurus fegyverrendszer.
Berlin fél az eszkalációtól
A német döntéshozók részéről továbbra is óvatosság látszik. A Taurus rendszerek nagy hatótávolságuk miatt képesek lehetnek orosz katonai célpontok elérésére az ország mélyén, Berlin pedig tart attól, hogy egy ilyen lépés Moszkva szemében közvetlen beavatkozásnak minősülne.
Korábban a német politika egyes szereplői még támogatták a szállítást, kormányon azonban már jóval visszafogottabban nyilatkoznak.
A hivatalos álláspont szerint a cél továbbra is az, hogy Ukrajna erősebb tárgyalási pozícióba kerüljön – de a Taurusról nincs végleges döntés.
Nobel-békedíjas: „A világ túl sokáig nézte végig”
Az ukrán aktivista szerint a Nyugat – és különösen Németország – hosszú éveken át hagyta, hogy Oroszország büntetlenül lépjen fel katonai konfliktusokban más országok területén. Úgy véli, a korábbi engedékenység egyenesen vezetett a mai háborúig és az európai biztonsági válságig.
Az aktivista szerint az orosz agressziót csak erős és következetes válaszokkal lehet megállítani, ellenkező esetben újabb országok válhatnak célponttá.
A döntés tétje: az ukrán civilek biztonsága
Miközben a fronton továbbra is intenzív harcok zajlanak, Kijev abban bízik, hogy Berlin belátja a Taurus jelentőségét. Matvijcsuk szerint a rakétarendszer nélkül Ukrajna nem képes időben reagálni az orosz támadásokra, így a háború legnagyobb áldozatai továbbra is a civil lakosság és a gyerekek maradnak.