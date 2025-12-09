A nők számára is bevezethetik a kötelező katonai szolgálatot Németországban

A német Bundestag megállapodott egy új, önkéntes katonai szolgálati modellről. A döntés szerint 2027. július 1-jétől egy meghatározott korosztályba tartozó összes férfit kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatra hívnak be. Ez azt jelenti, hogy minden érintettnek meg kell jelennie vizsgálaton, és akit katonai szolgálatra alkalmasnak minősítenek, annak ajánlatot tesz majd a Bundeswehr. A férfiak számára tehát a bevonultatáshoz vezető első lépés kötelező lesz, míg a nők esetében ez teljesen önkéntes marad. Ennek jogi oka van: a német Alaptörvény kimondja, hogy csak a férfiak kötelezhetők katonai szolgálatra vagy annak előkészítésére. Ez a jelenlegi jogi helyzetet meghatározza, így nők csak önként jelentkezhetnek.

A nők számára is bevezetnék a kötelező szolgálatot Németországban (Fotó: HANNES P. ALBERT / DPA)

Vita: továbbra is indokolt-e a különbségtétel férfiak és nők között?

A döntés élénk vitát váltott ki. Több politikus szerint elavult, hogy csak férfiakat köteleznek vizsgálatra és esetleges szolgálatra.

Christoph Ploss (CDU) a BILD-nek azt mondta, hosszú távon mindkét nem számára érdemes lenne egy kötelező egyéves szolgálatot bevezetni – akár katonai, akár civil formában. Szerinte ez erősítené a társadalmi összetartást.

Falko Drossmann (SPD) egyetért abban, hogy a nőkre is kiterjedhetne a kötelező szolgálat, de hangsúlyozta: jelenleg a német alkotmány miatt ez kivitelezhetetlen. Ezért a Bundeswehr jelenleg csak önként várja a nőket.

Ein #Gesellschaftsjahr für alle ist falsch. Denn die Frauen leisten bereits ein Gesellschaftsjahr ohne gesetzliche Verpflichtung. Das Gesellschaftsjahr der Frauen nennt sich Schwangerschaft. Wir brauchen eine #Wehrpflicht für alle Männer. Das ist gerecht.https://t.co/HrYcFB8qP0 — pikkolo (@pikkolo85) December 9, 2025

Alkotmánymódosítás nélkül nincs változás

A nők kötelező szolgálatához alkotmánymódosítás kellene, amihez kétharmados parlamenti többség szükséges. Ez jelenleg kizárt, mert:

A Baloldal párt minden kötelező szolgálatot elutasít, nemtől függetlenül.

Az AfD szerint a katonai szolgálat alóli női mentesség indokolt, mivel a nők „anyaszerepe” továbbra is kiemelt tényező.

Így a parlamenti arányok alapján egy ilyen módosításhoz nincs többség.

Felmerült egy másik megoldás: kötelező civil szolgálat mindenkinek.

Quentin Gärtner a Szövetségi Diákkonferencia volt főtitkára kompromisszumot javasolt. Szerinte:

egy „kötelező társadalmi év” minden fiatal számára igazságos lenne, és rendezné a nemi különbségtétel problémáját.

Úgy véli, ha csak a férfiaknak kell megjelenniük, az feszültséget okozhat a fiatalok között.